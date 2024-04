Jeep: i futuri modelli potrebbero avere anche versioni a benzina

Jeep nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con numerose novità. L’obiettivo è quello di continuare ad essere protagonisti del mercato raggiungendo e superando quota 1 milione di auto immatricolate all’anno e per questo sono previsti diversi lanci. In particolare si parla dell’arrivo di due modelli 100 per cento elettrici: Recon e Wagoneer S.

Jeep starebbe pensando di puntare ancora sui motori a benzina per i futuri modelli

Jeep Recon e Wagoneer S, che sono stati mostrati sotto forma di concept negli scorsi anni arriveranno tra il 2024 e il 2025. Questi modelli inizialmente era previsto arrivassero solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Tuttavia le cose potrebbero cambiare. Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Filosa, amministratore delegato della casa automobilistica americana di Stellantis, in una recente intervista, hanno rivelato un cambio di strategia più che possibile.

Sebbene tutti gli occhi siano puntati sui futuri modelli elettrici, Jeep ha ancora bisogno di motori a combustione interna per mantenere e aumentare le proprie quote di mercato. Esempio perfetto di ciò è sicuramente la situazione di Jeep Avenger in Europa. Sebbene l’auto elettrica detenga già una quota di mercato significativa nel territorio europeo, Jeep è stata costretta a dare maggiore risalto all’Avenger a benzina dato che la domanda per la sua variante elettrica non è stata così alta come si sperava.

Questo cambio di strategia con l’Avenger potrebbe dunque essere replicato in questi nuovi modelli che presto entreranno a far parte della gamma Jeep. Filosa, inoltre, non esclude che i futuri Recon e Wagoneer S dispongano di versioni a benzina. Il CEO del brand statunintese ricorda che entrambi i modelli sono supportati dalla piattaforma Stellantis STLA. Un’architettura multienergia compatibile sia con sistemi di propulsione 100% elettrici che termici e/o ibridi.

Quindi, a livello tecnico, è possibile che Recon e Wagoneer S dispongano di versioni a benzina con o senza tecnologia ibrida. Di conseguenza se ci sarà richiesta per versioni a combustione di questi modelli è probabile che la casa americana accontenterà i propri clienti onde evitare di lasciare campo libero alla concorrenza.