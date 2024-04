Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: avrà 1.000 cavalli e uno stile ancora più sportivo

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2026 è una delle auto pià attese tra quelle che arriveranno nei prossimi anni nella gamma del Biscione. Di questa auto si dice un gran bene, la vettura infatti sarà ancora la versione top di gamma della seconda generazione della berlina di segmento D del Biscione.

Mille cavalli e stile da coupè per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Come sappiamo Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà elettrica al 100 per cento. Il suo sistema propulsivo che sarà composto da due o più motori dovrebbe garantire oltre mille cavalli di potenza rendendo questa auto la vettura di Alfa Romeo più potente di sempre. Si dice che questa auto sarà capace di accelerare da 0 a 100 km orari in circa 2 secondi.

Anche la velocità massima dovrebbe essere notevole. Inoltre questa auto eccellerà anche nei tempi di ricarica che dovrebbero essere di circa 18 minuti per portare l’auto da 0 all’80 per cento di autonomia che grazie alla presenza di una batteria da 118 kWh dovrebbe offrire un’autonomia di oltre 800 km con una ricarica completa.

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio potrebbe essere scelta come versione di debutto della seconda generazione di Giulia debuttando dunque nel corso della seconda metà del 2026. Ricordiamo che originariamente il debutto di questa auto era previsto nel 2025 ma alla fine Alfa Romeo ha deciso di invertire il suo debutto con quello della nuova Alfa Romeo Stelvio, dando la priorità a quest’ultima che infatti debutterà nella seconda metà del 2025. Questo per questioni legate al fatto che al momento i SUV di segmento D sono molto più popolari tra i consumatori rispetto alle berline.

Vedremo dunque se la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio riuscirà a conquistare i cuori di appassioanti e addetti ai lavori come è stata capace di fare l’attuale versione che non a caso ha vinto moltissimi premi. Questa auto inoltre sarà una sorta di fiore all’occhiello della gamma del Biscione che punta a diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis.