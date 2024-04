Stellantis annuncia importanti nomine in Spagna e Portogallo

Stellantis sotto la responsabilità di Pablo Puey, Amministratore Delegato di Stellantis del gruppo nella pensiola iberica (Portogallo e Spagna) ha annunciato due importanti nomine: Alejandro Noriega è stato nominato Direttore di Opel Portogallo e Spagna. Sostituisce Vincent Lehoucq, nominato Direttore delle vendite di Stellantis Financial Services Spagna. Artur Fernandes viene nominato Direttore dei marchi Fiat & Abarth Portogallo e Spagna.

Alejandro Noriega è laureato in Economia presso l’Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires). Ha iniziato la sua carriera professionale presso il Gruppo Fiat nel 1997, in Argentina. Nel 2001 si trasferisce nella sede del gruppo a Torino (Italia). Da allora ha ricoperto incarichi di responsabilità nelle aree Vendite e Marketing in diversi marchi del Gruppo, come Fiat, Abarth e Fiat Professional, e in diversi mercati, come Italia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Da giugno 2019 assume la responsabilità di Brand Country Manager per i marchi Fiat e Abarth, in Spagna. Da aprile 2021 è Direttore dei marchi Fiat e Abarth per Portogallo e Spagna.

Artur Fernandes ha una laurea in Gestione aziendale presso l’Università Internazionale del Portogallo, dopo aver ottenuto un Executive MBA presso l’INDEG e un Master in Marketing presso la ISCTE Business School. Forte di una vasta esperienza nel settore, inizia la sua carriera nel settore automobilistico nel 1999, anno in cui entra nel Gruppo Fiat Auto in Portogallo, dove ricopre diversi incarichi di responsabilità quali Zone Manager, Training Manager, Direttore Marketing, Sales Direttore e Direttore del marchio di Stellantis, con un’esperienza di 2 anni nel mercato francese nel 2003, come Product Manager.

Nel 2012 fa esperienza presso la casa madre di Torino, assumendo inizialmente la responsabilità del Product Management come Linea, Doblò e Tipo e poi la responsabilità del Brand Development & Optimization per l’Europa Centro-Orientale. Nel 2016 è stato nominato Direttore Generale di FCA Portugal, incarico che ha ricoperto fino al 2021, quando è diventato Sales & Marketing Manager di Stellantis per Francia, Belgio e Penisola Iberica.