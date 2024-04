Maserati GranCabrio Folgore è stata svelata: ecco le prime immagini

Maserati GranCabrio Folgore è stata svelata. Si tratta della prima cabriolet elettrica al 100% che punta sulle prestazioni. La vettura è stata costruita su di una architettura 800 V e sviluppata con soluzioni tecniche che derivano direttamente dalla Formula E. Come la sua gemella GranTurismo, la GranCabrio Folgore offre quattro posti e fa ampio uso di materiali leggeri come alluminio e magnesio, insieme all’acciaio leggero. Anche lo styling è stato sviluppato in concomitanza con la versione coupé per interpretare al meglio il passaggio dal tetto rigido a quello retrattile.

Ecco le prime immagini e tutte le novità relative alla Maserati GranCabrio Folgore

Per la Maserati GranCabrio Folgore è stato mantenuto il design della generazione precedente, che i clienti apprezzavano per le proporzioni classiche delle vetture del marchio. I dettagli aggiornati sono i fari verticali e la griglia del radiatore, che include l’iconico logo del tridente 3D. Nella parte posteriore vengono utilizzati i fari della GranTurismo con tecnologia Full LED. Uno degli elementi più caratteristici della GranCabrio è la capote, disponibile in cinque colorazioni (Nero, Blue Marine, Grigio Titan, Greige, Granata) e attivabile durante la guida ad una velocità massima di 50 km/h. Si apre in 14 secondi e si chiude in 16 secondi.

Per i viaggi all’aperto, anche quando le temperature sono basse, sono presenti di serie prese d’aria calda per la nuca e il collo e un ulteriore extra è un deflettore che riduce le turbolenze all’interno. La nuova Maserati GranCabrio Folgore è dotata di una configurazione a ruote sfalsate, con le ruote posteriori (21 pollici con pneumatici 295/30) più grandi delle ruote anteriori (20 pollici con pneumatici 265/35). I clienti possono scegliere tra sei design, mentre le pinze freno sono disponibili in due diversi colori per la versione Trofeo: nero e rame anodizzato scuro.

L’abitacolo della Maserati GranCabrio Folgore riprende lo stile della supercar MC20, così come dei modelli Grecale e GranTurismo. È dotata del sistema multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA), un comodo schermo che unisce le principali funzioni in un’interfaccia touch integrata, un orologio digitale e un head-up display (offerto come optional). I sedili sono sportivi con poggiatesta integrati e offrono 18 opzioni di regolazione controllate da leve situate nella parte inferiore dei sedili, e alcune funzioni possono essere controllate dallo schermo centrale. Da segnalare che la GranCabrio Folgore propone l’utilizzo di materiali sostenibili come l’Econyl, nylon rigenerato prodotto dal recupero dei rifiuti.

L’auto elettrica è alimentata da tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori, che si affidano a inverter al carburo di silicio derivati ​​dalle auto di Formula E. Il Torque Vectoring regola il livello di potenza dell’auto durante l’accelerazione e anche quando il pedale viene rilasciato fermandosi. L’impianto frenante disponibile sulla GranCabrio è ripreso dalla Maserati MC20. Pertanto, le unità fisse anteriori e posteriori sono disponibili in alluminio pressofuso monopezzo. Ha anche un rotore a doppia fusione.

La batteria, prodotta nello stabilimento Mirafiori Battery Hub di Torino, ha una capacità nominale di 92,5 kWh. A loro volta, i motori possono erogare 761 CV. su tutte e quattro le ruote, valore che sale a 829 con l’attivazione della funzione MaxBoost. L’esperienza sonora per i piloti è opera degli ingegneri del Maserati Innovation Lab, che hanno riprodotto il suono tipico dell’unità V8 del marchio. È dotato di un sistema audio 3D Sonus faber, abbinato a quattro diverse modalità di guida: Max Range, GT, Sport e Corsa.