Peugeot 205 GTi: lo spot in stile 007 che ne accompagnò il lancio

La Peugeot 205 GTi fu lanciata nel mese di marzo del 1984. Era la versione “tutto pepe” dell’omonima vettura di segmento B della casa francese, che divenne presto una best seller. Rispetto ad essa, giunse un anno dopo, per intercettare un pubblico dall’indole più sportiva. Questa fu messa in risalto nel video più appassionante del modello, ispirato alle imprese di 007, l’agente segreto che gode di maggiore notorietà su scala globale.

In coda all’articolo troverete la versione completa dello spot, di durata superiore a quello usato in tv. È un cortometraggio ad alto contenuto adrenalinico, che profuma di effetti speciali in stile Hollywood. Non poteva essere scelto un modo migliore per lanciare l’auto: cosa che avviene fisicamente nei fotogrammi finali del filmato.

Lo slogan iniziale del modello, “205 GTi, une sacrée GTi“, divenne poi “205 GTi, plus GTi que jamais”. Era uno dei frutti di una campagna pubblicitaria molto intensa, che fece breccia nel cuore della gente, sin dalla sua prima apparizione sugli schermi, nel mese di marzo del 1984.

Foto Peugeot

La Peugeot 205 GTi guadagnò subito la reputazione di auto muscolosa e divertente da guidare. Il vigore dei suoi aspetti dinamici venne messo in risalto negli spot del tempo, in cui la vettura transalpina sfugge ad un elicottero lanciamissili, nelle mani di un sosia di James Bond.

L’auto fece il suo debutto con la versione 1.6 da 105 cavalli, poi cresciuti a 115. Con l’arrivo della variante da 1.9 litri la scuderia salì a 130 cavalli. Poche le differenze sul piano visivo tra le versioni pepate. Fra gli elementi estetici distintivi, rispetto alle sorelle più tranquille, le larghe modanature con inserto rosso che corrono lungo tutta la carrozzeria, lo spoiler anteriore con fari a lunga portata e il piccolo spoiler sul portellone posteriore.

Sono modifiche non radicali ma, insieme ai cerchi in lega, definiscono visivamente il temperamento sportivo del modello, che si ritrova anche all’interno, grazie soprattutto alla foggia dei sedili. Oggi la Peugeot 205 GTi, nelle sue diverse declinazioni, è una youngtimer che gode di forte ammirazione. Questa piccola bomba fece sognare in passato e continua a far sognare ancora oggi, ma nessuno si permetta di imitare i funambolismi di guida che caratterizzano il video promozionale: quella è roba cinematografica.