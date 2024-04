Peugeot tra le aziende più influenti nella mobilità urbana nel 2024

In Brasile Peugeot è stata inserita tra le aziende che hanno avuto l’influenza maggiore per la mobilità urbana nel 2024. L’indagine condotta da Connected Smart Cities e Mobilidade Estadão ha preso in considerazione le aziende del settore che investono in innovazione. A marzo, la casa francese si è classificata al 4° posto nelle vendite di veicoli 100% elettrici da inizio anno. Impegnata su diversi fronti nella produzione dei suoi veicoli, come l’innovazione, le soluzioni moderne e la facilità di stare al passo con gli sviluppi tecnologici, il brand del Leone si è distinta ancora una volta ed è stata eletta, per il secondo anno consecutivo, una delle 100 aziende più influenti nel settore urbano. La mobilità nel 2024.

L’indagine, promossa da Connected Smart Cities, piattaforma focalizzata sulle città intelligenti, in collaborazione con il verticale Mobilità di Estadão, ha analizzato le pratiche di oltre 300 aziende del settore e ha confermato quali sono le più preparate ad affrontare le sfide contemporanee e le richieste di mobilità ambito urbano in termini di Innovazione ed ESG (Environmental, Social and Governance). La selezione ha preso in considerazione diversi segmenti, tra cui Tecnologia e innovazione per la mobilità, Consulenza e Mobilità aerea urbana, tra gli altri. Peugeot è stata una delle scelte nella categoria Costruttori e Operatori di Veicoli.

Secondo i criteri di selezione, “le aziende sono state analizzate per il loro impegno verso programmi innovativi e progressi tecnologici che contribuiscono alla continua modernizzazione della mobilità urbana. Nell’ambito ESG, la valutazione è avvenuta su aspetti quali Efficienza Energetica, Impegno per l’Ambiente, Diritti Umani, Inclusione (diversità ed equità), Trasparenza ed Etica”.

Peugeot continua il suo percorso ascendente verso l’intuitività e le soluzioni più pulite. Recentemente ha presentato Partner Retrofit, una versione speciale del modello Partner frutto del progetto in partnership con SENAI, che mira a convertire i veicoli commerciali leggeri a combustione in una propulsione 100% elettrica.

Inoltre, dal 2021, il Marchio ha tracciato un percorso importante nell’elettrificazione in Brasile con il lancio di tre modelli: e-208, e-2008 e e-Expert Utility. Nel 2024 ha raggiunto il 4° posto nella classifica del mercato 100% elettrico – con particolare attenzione al modello e-2008, con più di 330 unità vendute.

Presto, uno dei momenti salienti per la casa automobilistica del Leone sarà la partecipazione al FIA World Endurance Championship (WEC) con la Hypercar 9×8 versione 2024, un modello dotato di un sistema motore ibrido: un V6 da 2,6 litri, bi turbo, 500 kW e un motore elettrico sull’asse anteriore, da 200 kW e dotato di batteria ad alto voltaggio (900 V).