Tavares incontra oggi i sindacati che chiedono una nuova auto per Mirafiori

Oggi incontro importante a Torino tra il CEO di Stellantis Carlos Tavares e i rappresentanti dei principali sindacati che tutelano i lavoratori delle fabbriche italiane del gruppo automobilistico. Nell’incontro si parlerà in particolare della delicata situazione di Mirafiori dove a causa del calo della domanda per Fiat 500e e per le auto di Maserati la produzione è ai minimi storici come dimostra lo stop attuale. Si discuterà dunque del futuro della fabbrica.

Oggi a Torino importante incontro tra Carlos Tavares e i sindacati

I sindacati chiederanno a Carlos Tavares di portare una nuova auto a Mirafiori allo scopo di riportare la produzione almeno sopra quota 200 mila unità all’anno. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, dice però che questo incontro non basta e chiede al Presidente del Consiglio di convocare l’amministratore delegato di Stellantis e i sindacati per discutere di un vero accordo sull’occupazione con importanti investimenti.

I sindacati sono molto preoccupati per la situazione in cui versa Mirafiori dove la produzione di auto nel primo trimestre del 2024 si è dimezzata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nelle scorse settimane il CEO di Stellantis aveva rassicurato tutti dicendo che in futuro Mirafiori avrà un ruolo centrale per i piani del suo gruppo. Ma queste parole ai sindacati non bastano vogliono spiegazioni più chiare sul futuro della fabbrica.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Tutti i sindacati chiederanno un nuovo modello per affiancare Fiat 500e e le auto di Maserati. Si era parlato di spostare la produzione della fiat 500 termica dalla Polonia a Mirafiori, vedremo se questa soluzione sarà praticabile. All’incontro parteciperà anche la FIOM unico sindacato che non ha firmato i recenti accordi sugli esuberi di quasi 4 mila dipendenti del gruppo attraverso incentivi all’uscita volontaria. Vedremo dunque che novità ci saranno da questo incontro.