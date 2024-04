Come vi abbiamo detto in più occasioni il gruppo Stellantis lavora duramente e da molto sugli impatti ambientali globali. Nell’ambito di questo impegno, segnaliamo che nei giorni scorsi Peugeot Sport ha ricevuto una certificazione ambientale a tre stelle dalla FIA. Si tratta del primo produttore del Campionato Mondiale Endurance FIA ​​a ricevere questo riconoscimento.

Questo premio viene assegnato dalla FIA a tutti coloro che mostrano di essere impegnati nella protezione dell’ambiente, nella riduzione delle emissioni di carbonio e nell’impiego di pratiche sostenibili nel mondo automobilistico. Questo riconoscimento arriva dopo un rigoroso processo di valutazione portato avanti dalla FIA, che prende in considerazione diversi criteri. L’ultima certificazione di Peugeot Sport rientra nella politica globale di Stellantis in materia di transizione energetica.

Dopo aver ricevuto lo scorso anno il “Low Carbon Award” al WEC, Peugeot Sport viene nuovamente premiata per i suoi sforzi ottenendo ora queste importanti tre stelle dalla FIA. Questo riconoscimento si adatta perfettamente alla strategia di Stellantis per la riduzione dei gas serra, definita nel piano “Dare Forward”, che mira a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2038.

La FIA ha stabilito una tabella di marcia per ridurre i gas serra, nonché la gestione ottimale del consumo energetico e dell’illuminazione. Ma Stellantis Motorsport non si limita a questo e sta già programmando il prossimo audit.

Allo scopo di ottenere gli obiettivi prefissati, Stellantis Motorsport discute e scambia idee con i suoi dipendenti su come affrontare al meglio le sfide climatiche. Questo sicuramente rappresenta il modo ideale che fa comprendere a tutti meglio il proprio impatto personale e l’impatto globale della propria missione. La consapevolezza di questi problemi è particolarmente elevata negli sport motoristici, poiché lo sport è in prima linea quando si tratta di sviluppare le migliori pratiche e ridurre le emissioni, soprattutto in quanto proprio qui è possibile sviluppare tecnologie che possano favorire una mobilità più sostenibile.