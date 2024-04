Lancia lavora al ritorno nei Rally: “E’ fondamentale per noi a livello di marketing”

Lancia sembra essere sempre più vicina al ritorno nel mondo dei rally. Ulteriori conferme sono arrivate nelle scorse ore. Infatti la casa automobilistica piemontese, non si sa se con il suo CEO Luca Napolitano o con altri esponenti ha lasciato in meritò a ciò interessanti dichiarazioni a DirtFish. E’ stato ribadito che il brand lavora al clamoroso ritorno nel mondo del motorsport ed in particolare in quello dei rally da cui la casa italiana manca ormai da oltre 30 anni.

Da Stellantis arrivano nuove conferme si sta lavorando al ritorno della Lancia nei rally

In pratica è stato detto che anche negli ultimi giorni l’amore della gente per il motorsport è evidente. Dunque anche Lancia sta pensando ad un suo ritorno nei rally, cosa a cui l’azienda sta lavorando da termpo essendo consapevole dell’importanza di questo ritorno dal punto di vista dell’immagine dato che essa rappresenta una leva di marketing importante”. La casa automobilistica premium del gruppo Stellantis ha però precisato che un ritorno nel motorsport ci sarà ma solo ad una condizione e cè che l’investimento effettuato potrà godere di un ritorno che possa giustificalo soddisfacendo quelle che sono le aspettative del brand.

Ricordiamo che Lancia è stata in passato grande protagonista dei rally con la Stratos, la 037 e per ultimo la mitica Delta. Con quale auto possa avvenire il ritorno non è stato specificato. Qualcuno ipotizza la Ypsilon HF altri invece la nuova Delta che vedremo nel 2028. Sempre secondo quanto dichiarato a DirtFish, l’idea sarebbe di cominciare con un programma simile a quello della C3 Rally della Citroen. Il prossimo 11 giugno in occasione della Mille Miglia 2024 a cui parteciperà anche il brand premium di Stellantis avremo le idee più chiare su quello che accadrà.