Stellantis ha un nuovo direttore generale in Polonia

Grzegorz Zalewski assume la carica di Direttore Generale di Stellantis Polska. La nomina entrerà in vigore da aprile di quest’anno. Nella sua nuova posizione, sarà responsabile dello sviluppo del business Stellantis sul mercato polacco, compresi i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot, nonché di Spoticar per quanto riguarda la vendita di auto usate, assistenza post-vendita, pezzi di ricambio e servizi.

Nuovo direttore generale in Polonia per Stellantis: si tratta di Grzegorz Zalewski

Nella sua nuova posizione, Grzegorz Zalewski riporterà a Bernard Loire, direttore dei 25 mercati europei di Stellantis. Sostituirà Roberto Matteucci, che rientra in Italia, e informazioni sul suo nuovo incarico verranno rese note più avanti. Grzegorz Zalewski si è laureato alla Facoltà di Pedagogia e Psicologia dell’Università Maria Curie-Skłodowska di Lublino. Ha molti anni di esperienza nel settore automobilistico sia sul mercato polacco che su quello europeo.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1991, ricoprendo posizioni manageriali in aree quali vendita e rete di concessionari, servizio clienti e marketing. Dal 2008, Grzegorz ricopre, tra gli altri, la carica di direttore generale e direttore operativo del Gruppo Renault Retail per l’Europa, responsabile di 13 paesi (Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia , Germania, Italia, Spagna, Portogallo) e acquisendo una conoscenza approfondita delle attività della rete di concessionari.

“Grzegorz ha una vasta conoscenza del mercato automobilistico in Polonia e molti anni di esperienza nella gestione aziendale. Sono convinto che utilizzerà le sue conoscenze specialistiche e le sue capacità gestionali per garantire l’ulteriore sviluppo di successo di Stellantis in Polonia e l’attuazione del nostro piano strategico Dare Forward 2030″, ha affermato Bernard Loire, direttore dei 25 mercati europei di Stellantis. “Vorrei ringraziare Roberto Matteucci per il suo contributo alla creazione della nuova struttura Stellantis sul mercato polacco e per aver guidato con successo un momento di sfide imprenditoriali molto impegnative.”