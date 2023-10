Spoticar Direct sbarca in Italia: grandi novità per i clienti

Spoticar il celebre marchio di auto usate che fa parte del Gruppo Stellantis e che tratta modelli di brand importanti come Fiat, Jeep, Abarth, Peugeot, Opel e Citroën ha annunciato di aver introdotto anche nel nostro paese il servizio Spoticar Direct. Per chi deciderà di utilizzare questo servizio in pratica oltre alle auto disponibili normalmente tramite la rete di concessionari del marchio di Stellantis, sarà possibile acquistare direttamente sul sito spoticar.it dove si potrà scegliere tra una gamma di vetture molto più vasta che comprende tutte quelle disponibili nella rete di concessionarie Spoticar in Italia. Online saranno disponibili auto usate, verificate e ricondizionate, tutti veicoli che al solito saranno rispettosi dei più alti standard di Spoticar che prevedono fino a 100 punti di controllo sui componenti di sicurezza, meccanici, carrozzeria.

Rivoluzione nella vendite di auto usate con l’introduzione in Italia di Spoticar Direct

“Spoticar Direct” dunque darà la possibilità ai suoi clienti di andare oltre quanto offre la concessionaria più vicina alla propria abitazione ampliando le possibilità di scelta in maniera smisurata. I clienti potranno inoltre prenotare il ritiro della vettura presso il punto vendita preferito, senza che vi siano ulteriori costi di trasporto.

L’esperienza di acquisto phygital, che integra il meglio del mondo fisico e digitale del resto è un aspetto fondamentale per Spoticar. Il cliente che usufruire di Spoticar Direct, infatti, potrà avere l’eventuale aiuto da un Call Center dedicato che gli starà accanto se lo desidera in tutte le fasi di selezione, scelta e acquisto dell’auto. Ricordiamo inoltre che e fasi finali del processo di acquisto, come il pagamento e la consegna, si svolgeranno nel punto vendita scelto dal Cliente dove i consulenti alla vendita presenteranno le caratteristiche principali della vettura ed effettueranno la consegna al cliente.

Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia ha dichiarato in proposito che grazie a Spoticar Direct la sua azienda è adesso in grado di offrire a chi sceglie un percorso digitale di poter scegliere tra una gamma ancora più ampia di vetture su tutto il territorio del nostro paese. In questo modo dunque grazie all’innovazione Spoticar rafforza ulteriormente la sua posizione di leader in questo importante segmento di mercato.