Stellantis Impone la Sua Legge: Leader Incontrastato nel Mercato dei Veicoli Commerciali in Italia con il 41,9% nel Primo Trimestre del 2024

Stellantis nelle scorse ore ha confermato la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali in Italia per quanto riguarda il primo trimestre del 2024. Il gruppo automobilistico infatti ha ottenuto una quota del 41,9 per cento avendo immatricolato oltre 23.600 veicoli commerciali dopo che a marzo le consegne sono state oltre 8.800.

Nel primo trimestre del 2024 Stellantis conferma la sua leadership nel segmento dei veicoli commerciali in Italia

Tra i brand di Stellantis quello che si è comportato meglio in assoluto nel corso del primo trimestre del 2024 in Italia è stato Fiat Professional che ha ottenuto una quota di mercato del 25,7 per cento. Spicca in particolare il risultato di Fiat Ducato che è stato ancora una volta il modello più venduto del marchio con oltre 6 mila immatricolazioni. Da segnalare che nel segmento dei Large Van dove vengono venduti anche veicoli quali Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano la quota ottenuta dal gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares è del 39,5 per cento.

Per quanto riguarda invece gli altri brand di Stellantis nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, segnaliamo che Citroën, Peugeot e Opel hanno rispettivamente ottenuto una quota di mercato del 5,6 per cento, 5,1 per cento e 4,1 per cento. L’azienda del presidente John Elkann che come sappiamo è nata dall’unione di PSA e FCA ha anche ottenuto la leadership del mercato dei veicoli commerciali elettrici con una quota del 31 per cento.

Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia ha dichiarato che questi risultati conseguiti dalla sua azienda nel corso del primo trimestre del 2024 confermano la leadership nel settore del gruppo automobilistico e per questi risultati così brillanti ha voluto ringraziare la rete di vendita e tutto il team. Inoltre ha ricordato che nel corso del 2024 tutta la gamma di veicoli commerciali del gruppo sarà rinnovata.