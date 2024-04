Stellantis ha confermato che 5 modelli elettrici saranno prodotti a Melfi, ma i sindacati vogliono anche gli ibridi

Oggi importante tavolo automotive al Mimit alla presenza del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Si è parlato in particolare dello stabilimento di Melfi. A quanto pare il gruppo Stellantis avrebbe confermato che nei prossimi anni nella fabbrica saranno prodotte 5 nuove auto elettriche. Tra queste anche la nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del brand premium di Stellantis.

Stellantis ha ribadito che intende realizzare cinque modelli a Melfi

Il Ministro Adolfo Urso ha confermato che Carlos Tavares in persona tempo fa gli aveva confermato che ben 5 nuovi modelli elettrici sarebbero stati prodotti a Melfi nel corso dei prossimi anni. Dunque le cose non dovrebbero essere cambiate. Il Ministro però ha detto che quello del gruppo automobilistico per il momento non è ancora un piano completo e molto probabilmente ci sarà prima un altro incontro. Il rappresentante del governo comunque conferma che l’esecutivo ha fatto la sua parte con un piano politico per il rilancio dell’automotive nel nostro paese.

Urso ha detto di aver chiesto a Stellantis di presentare nel più breve tempo possibile un piano completo che dissipi ogni dubbio sul futuro dello stabilimento di Melfi. Secondo quanto riportato dai sindacati che hanno pure confermato che le auto elettriche a Melfi saranno 5, il piano iniziale sarà quello di produrre 40 auto l’ora per un totale di cireca 260 mila l’anno. Questo numero poi dovrebbe crescere ulteriormente in un secondo momento. Per quanto riguarda le produzione attuali la 500X sarà prodotta fino a metà 2025 mentre la Jeep Renegade per tutto il 2026. La FIOM continua a dirsi delusa dal gruppo il cui comportamento viene definito irresponsabile socialmente parlando. Meno drastici gli altri sindacati che sperano che si punti anche sull’ibrido per incrementare la produzione.