Stellantis: partiti oggi i tavoli con il governo

Questa mattina sono partiti al Mimit i tavoli sulla situazione legata all’automotive negli stabilimenti italiani di Stellantis alla presenza del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, dei vertici del gruppo automobilistico, delle parti sociali e delle istituzioni locali. Ricordiamo che ancora le case automobilistiche aspettano il via agli ecobonus fino a 13.500 euro che dovrebbero partire a breve. Manca infatti solo l’ultimo passaggio in parlamento dopo l’ok da parte del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per un ammontare di poco inferiore al miliardo di euro. Mancano ancora le verifiche da parte della Corte dei Conti. Di conseguenza è probabile che il via effettivo ai bonus possa arrivare solo a partire dagli inizi di maggio.

Al Mimit al via oggi i tavoli automotive con Stellantis

Il primo incontro di oggi sarà dedicato allo stabilimento Stellantis di Melfi. A quanto pare però non ci saranno esponenti del gruppo automobilistico per la politica dell’azienda che preferisce non discutere di queste cose in fase di campagna elettorale. Infatti a breve si terranno le elezioni nella regione. Domani invece sarà la volta dello stabilimento di Mirafiori. All’incontro di domani oltre al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio dovrebbe prendere parte anche il numero uno di Stellantis l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Poi giorno 5 sarà la volta di Atessa. Nelle prossime settimane sempre al Mimit si discuterà del futuro anche degli stabilimenti di Cassino, Pomigliano, Modena e Termoli. L’obiettivo del Ministro Adolfo Urso è quello di raggiungere un accordo con Stellantis per riportare nei prossimi anni la produzione di auto nel nostro paese al di sopra del milione di unità all’anno. Vedremo dunque cos’altro emergerà dopo questi incontri in cui potrebbero emergere novità importanti per gli stabilimenti italiani del gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.