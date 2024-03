Il ministro Pichetto Fratin: “Stellantis produca a Mirafiori reattori nucleari”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ritiene di aver trovato la soluzione giusta per garantire un futuro allo stabilimento Stellantis di Mirafiori in Piemonte. Secondo il ministro il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares farebbe bene a riconvertire la produzione realizzando reattori nucleari.

Il ministro Pichetto Fratin consiglia a Stellantis di produrre reattori nucleari per salvare lo stabilimento di Mirafiori

Le dichiarazioni di Pichetto Fratin sono arrivate a margine di un incontro avvenuto a Torino per discutere del nucleare di quarta generazione. “Se la startup per il nucleare pulito Newcleo va avanti potrebbe starci” ha dichiarato l’esponente del governo di Giorgia Meloni. Secondo il ministro le ricadute di una simile operazione sarebbero davvero notevoli sia sul fronte occupazionale che per quello relativa alla qualificazione professionale.

La proposta del Ministro Pichetto Fratin è sicuramente interessante anche se i tempi sono molto lunghi mentre la fabbrica Stellantis di Mirafiori ha bisogno di interventi immediati per sistemare una situazione abbastanza difficile. Ricordiamo infatti che la produzione di auto è ridotta ai minimi termini a causa del calo della domanda per Fiat 500 elettrica e delle auto di Maserati.

Stellantis vuole ridurre il numero di dipendenti della fabbrica e gli esuberi concordati con i sindacati sono oltre 1.500. I sindacati chiedono al più presto un intervento del governo per salvare la fabbrica il cui futuro attualmente è assai incerto. Vedremo dunque se oltre a quella del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica arriveranno altri suggerimenti e proposte per Mirafiori. Il tre aprile al Mimit ci sarà un importante tavolo per discutere del futuro di questo polo e al ministero delle imprese e del made in Italy interverrà anche il numero uno di Stellantis, il CEO Carlos Tavares.