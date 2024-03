Dodge debutta nel Campionato WorldSBK al GP di Catalunya come auto ufficiale

Dodge nei giorni scorsi ha annunciato la sua partnership con il campionato WorldSBK. Adesso questa collaborazione è entrata nel vivo in occasione del GP Di Catalunya dove la casa americana ha preso parte come auto ufficiale con quattro diversi veicoli facendo così il suo debutto. Le auto scelte per l’evento sono state due Challenger SRT Hellcat che sono state impiegate come Safety Car ufficiali e due Durango che invece hanno trovato spazio rispettivamente come auto della Direzione Gara e della FIM Safety Officer.

Dodge ha debuttato come auto ufficiale nel campionato WorldsBK con il GP di Catalunya

La presenza delle auto della casa americana di Stellantis è stata molto apprezzata dalle migliaia di fan presenti all’evento. Ma anche piloti, team e addetti ai lavori hanno molto apprezzato e utilizzato le auto durante il weekend. Tutti sono rimasti sbalorditi dal look e dalle prestazioni delle Vetture Ufficiali in azione. Le sessioni “hot laps” hanno registrato il tutto esaurito e hanno regalato momenti di pura adrenalina ai fortunati partecipanti.

I tifosi del WorldSBK a Barcellona hanno apprezzato anche la presenza di un’accattivante Dodge Challenger SRT Hellcat accanto all’affollata zona del podio, rafforzando la presenza del Marchio sul gradino più alto del podio durante le emozionanti cerimonie di premiazione: le emozioni della Superbike sono ora ufficialmente “sovralimentate” .

“Siamo lieti di iniziare questa partnership con il WorldSBK: una collaborazione costruita su valori comuni e condivisi che ci consente di raggiungere un pubblico solidale con il nostro marchio. Potenza, grinta e amore per l’adrenalina sono valori che sono sempre stati al centro di Dodge e contraddistinguono anche il Campionato Mondiale Superbike e i suoi fan. Siamo entusiasti di partecipare come partner a questa stagione, i nostri più grandi applausi al Dodge Europe Team per questo progetto speciale!” ha dichiarato Matt McAlear, vicepresidente senior vendite e marketing Dodge.