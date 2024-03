Ferrari Testarossa EV: c’è chi la immagina così

Sul web nelle scorse ore è apparsa un render di una ipotetica versione concept di una futura Ferrari Testarossa EV. Si tratta dell’opera di Brian Kim, creator digitale conosciuto sui social con l’account briankimworks_korea. Questo designer ha combinato alcuni elementi tipici di questo famoso e iconico modello con elementi futuristici dando origine alle immagini che vi mostriamo.

Ecco come sarebbe una futura e ipotetica Ferrari Testarossa EV

Tra l’altro briankimworks_korea non si è accontentato di realizzare il solito render grafico. Invece, si è avvalso dell’aiuto del collega esperto di CGI Kihyeon Kim (alias prx.works sui social media) per i compiti di modellazione 3D e animazione. Successivamente, ha portato il rendering non ufficiale a un livello superiore e ha commissionato un modello in scala stampato in 3D per rendere l’intero progetto leggermente più vicino alla realtà. Insomma si tratta indubbiamente di un lavoro molto interessante anche se sicuramente l’idea di una Ferrari Testarossa EV farà venire l’orticaria a più di qualcuno.

Quella della Ferrari Testarossa EV è ovviamente solo una mera ipotesi di un appassionato. Difficilmente la casa automobilistica del cavallino rampante deciderà in futuro di riportare in vita la sua mitica super car che ha fatto la storia del produttore di Maranello e ancora oggi è considerata come uno dei modelli meglio riusciti tra quelli usciti dalle linee di produzione della sua fabbrica.

Ferrari Testarossa EV a parte ricordiamo però che la casa automobilistica del cavallino rampante ha davvero intenzione di portare sul mercato una super car elettrica al 100 per cento. Ciò avverrà entro la fine del prossimo anno come confermato ufficialmente nel 2023 dal numero uno della casa italiana, l’amministratore delegato Benedetto Vigna che ha anche promesso che questa auto sarà una vera Ferrari.