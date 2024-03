Stellantis: la holding della famiglia Peugeot vede calare gli utili nel 2023 ma crescono i dividendi

Calano gli utili di Peugeot Invest la Holding della famiglia francese azionista del gruppo Stellantis. Nel 2023 questi sono calati dai 237 milioni del 2022 a 137 milioni di euro. Questo avviene nonostante un altro anno recordo per Stellantis che invece ha chiuso il 2023 in maniera trionfale. Secondo quanto riportato dalla stessa Peugeot Invest gli utili sono calati a causa della svalutazione di alcuni crediti e anche delle attività non quotate in borsa.

Stellantis: Peugeot Invest nel 2023 ha visto diminuire gli utili di 100 milioni

Discorso diverso per il valore patrimoniale netto per azione che invece è passato dai 199,5 euro del 31 dicembre del 2022 agli attuali 238,7 euro. Questo grazie soprattutto all’aumento del prezzo delle azioni di Stellantis. Grazie a ciò di conseguenza vi è stata crescita del rendimento del 21,1 per cento. Infatti il titolo del gruppo automobilistico guidato dal CEO portoghese Carlos Tavares ha avuto una crescita notevole di quasi il 60 per cento lo scorso anno. Questo a causa degli ottimi risultati raggiunti.

Nel 2023, i dividendi ricevuti dalle partecipazioni di Peugeot Invest sono saliti a 325 milioni di euro, registrando un netto incremento rispetto ai 286 milioni di euro del 2022. Quindi la holding proporrà un dividendo di 3,5 euro per azioni con una crescita del 14 per cento rispetto a quanto avvenuto un anno fa. Robert Peugeot, presidente di Peugeot Invest ha voluto commentare queste notizie dicendo che i risultati eccellenti di Stellantis che hanno garantito alla sua holding una crescita del dividendo dimostra che la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel 2021 è stata un’ottima idea.

Robert Peugeot ha sottolineato inoltre che anche le performance sul lungo periodo rimangono positive e questo fa ben sperare per il futuro. Vedremo dunque da Stellantis quali altre notizie arriveranno in proposito.