Stellantis: il 2 aprile al Mimit incontro specifico su Melfi

Il prossimo 2 aprile i rappresentanti del gruppo Stellantis saranno protagonisti di un incontro molto importante che si svolgerà presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che sarà interamente dedicato allo stabilimento di Melfi. Questo incontro è stato organizzato dal Ministro Adolfo Urso che aveva ricevuto varie richieste in proposito da parte delle sigle sindacali che tutelano i lavoratori dello stabilimento lucano e anche quelli dell’indotto.

Il 2 aprile al tavolo dell’Automotive al Mimit Stellantis discuterà di Melfi

Questo incontro dunque sarà molto importante in quanto si parlerà di quello che sarà il futuro di questa area industriale molto importante per il nostro paese. Ricordiamo che Stellantis lo scorso anno ha confermato che in questa fabbrica a breve cesserà la produzione di Fiat 500X, Jeep Renegade e Jeep Compass. Al loro posto arriveranno 4 o 5 nuove auto elettriche. Tra queste ci saranno l’erede di Jeep Compass, due auto di DS Automobiles, la nuova Lancia Gamma e forse anche un veicolo di Opel. Originarmente doveva essere prodotta la nuova Opel Manta ma a quanto pare in casa Opel ci sarebbe stato un cambio di rotta che però deve ancora essere confermato.

I sindacati continuano ad avere qualche perplessità in quanto tutte queste auto dovrebbero essere solo elettriche e si teme che ciò possa non bastare per garantire la piena produzione dello stabilimento di Stellantis. Sicuramente nel corso di questo incontro si discuterà di ciò e molto probabilmente verranno fuori nuovi dettagli relativi al futuro dello stabilimento di Melfi e del suo indotto. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito dal tavolo del Ministero delle imprese e del made in Italy.