Opel Astra ora può essere ordinata anche nella versione ibrida con tecnologia a 48 volt

I clienti dell’attuale generazione di Opel Astra hanno già a disposizione un’ampia scelta di alternative di guida. Ora c’è un’altra novità: da ora in poi, Opel Astra e Astra Sports Tourer possono essere ordinate anche nella versione ibrida con tecnologia a 48 volt . Ciò significa che il bestseller della classe compatta Opel offre un portafoglio di motori come nessun altro modello Opel fino ad oggi, sia come berlina a cinque porte che come spaziosa tourer sportiva da lavoro e da viaggio. Completamente equipaggiata, la nuova Astra Hybrid è disponibile nella versione GS ad un interessante prezzo di partenza.

Opel Astra Hybrid è adesso ordinabile in Germania

La tecnologia ibrida offre numerosi vantaggi grazie al recupero di energia, soprattutto per i “principianti elettrici” e per i viaggi con molto traffico stop-and-go: rispetto alla sua controparte puramente convenzionale, i consumi di carburante e le emissioni di CO 2 della nuova Astra Hybrid sono ridotti di circa il 14%, a basse velocità in città i clienti possono persino guidare esclusivamente elettricamente e quindi senza emissioni locali. Non è necessaria una presa o una stazione di ricarica per l’alimentazione poiché la batteria di Astra Hybrid si ricarica quando si decelera durante la guida. Tutti i componenti del sistema di propulsione sono coordinati in modo ottimale tra loro, il che si riflette notevolmente anche nell’elevato livello di comfort di guida. E grazie alla struttura compatta del sistema ibrido non si perde spazio all’interno.

“Recentemente abbiamo lanciato sul mercato l’ Astra Sports Tourer Electric, una delle prime station wagon completamente elettriche. Ora stiamo espandendo ancora una volta la gamma di azionamenti del nostro bestseller della classe compatta. Le nuove Astra e Astra Sports Tourer Hybrid con tecnologia a 48 volt rappresentano l’alternativa economica ideale per chi vuole ridurre consumi ed emissioni senza dover fare affidamento su una fonte di alimentazione esterna. Allo stesso tempo, con la nuova Astra Hybrid potrete viaggiare temporaneamente in modalità completamente elettrica e quindi a zero emissioni locali: un pacchetto ottimale a un prezzo base interessante”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel in Germania.

Il sistema di guida delle nuove Opel Astra e Astra Sports Tourer Hybrid comprende una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, nonché un nuovo motore turbo benzina da 1,2 litri da 100 kW (136 CV). Il motore a tre cilindri sviluppato appositamente per l’uso ibrido è abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei velocità e a un motore elettrico da 21 kW (28 CV). Grazie alla combinazione di motore a benzina e motore elettrico, i consumi e le emissioni di CO 2 del modello Astra Hybrid cinque porte sono ridotti (valori combinati secondo WLTP. La tecnologia mostra davvero i suoi punti di forza, soprattutto nel traffico cittadino. La trazione elettrica supporta il motore a benzina nelle accelerazioni e nelle partenze da fermo e fornisce coppia, soprattutto a bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di CO2 .

A basse velocità, il motore elettrico consente anche di viaggiare completamente elettrico fino a un chilometro o fino al 50% del tempo in città. Se Opel Astra Hybrid rallenta a velocità più elevate e il motore a benzina si spegne, il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido. Il sistema ottimamente coordinato è progettato per fornire sempre le migliori prestazioni con il minor consumo energetico.

A seconda delle preferenze di guida, i conducenti di Opel Astra e Astra Sports Tourer Hybrid possono scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport. Per accelerare da 0 a 100 km/h, la nuova Astra Hybrid cinque porte impiega appena 9,0 secondi, la Sports Tourer 9,3 secondi; Può accelerare fino a una velocità massima di 210 km/h.

Un altro vantaggio sia per i viaggi di lavoro che per quelli di vacanza: grazie al design compatto – il motore elettrico è integrato nella scatola del cambio, la batteria da 48 volt si trova sotto il sedile anteriore sinistro – i conducenti ibridi possono utilizzare l’intero volume di carica. L’Astra Sports Tourer Hybrid ha una capacità fino a 1.634 litri.

Come per ogni Opel Astra e Astra Sports Tourer, i conducenti dell’ibrida possono tenere tutto sotto controllo tramite il display informativo per il conducente da 10 pollici completamente digitale. Oltre alle solite informazioni, mostra altri dettagli interessanti sul funzionamento elettrificato. Specifici per l’ibrido, ad esempio, sono l’indicazione permanente della potenza e l’indicazione della velocità, che fa sì che i numeri si illuminino di blu durante la guida esclusivamente elettrica e di bianco durante il funzionamento con motori a combustione. Inoltre, un display mostra in diversi colori il flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché lo stato di carica della batteria. I dati più importanti relativi alla distanza percorsa, alla durata del viaggio, al consumo medio, all’autonomia rimanente e alla percentuale di percorso percorso esclusivamente elettricamente possono essere letti tramite il display riassuntivo del viaggio a veicolo spento.

Inoltre, il sistema di infotainment multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con touchscreen a colori da 10 pollici è già di serie su ogni Opel Astra e Astra Sports Tourer Hybrid. Se lo si desidera, è possibile visualizzare comodamente un’ampia gamma di informazioni anche sul display head-up Intelli-HUD opzionale e caricare induttivamente il proprio smartphone.

Oltre ai sistemi di assistenza standard e all’avanguardia, tecnologie come la luce pixel Intelli-Lux LED antiriflesso integrata su entrambi i lati del marchio Opel Vizor si affacciano con un totale di 168 elementi LED o i 360 Telecamera di grado Intelli-Vision, già di serie nell’equipaggiamento GS di Opel Astra per la massima sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il sistema senza chiave “Keyless Open & Start” consente un comodo accesso al veicolo. All’interno, guidatore e passeggero anteriore possono accomodarsi sui sedili ergonomici attivi certificati AGR o rivestiti in Alcantara o pelle Nappa. E il portellone posteriore con apertura e chiusura elettronica controllata da sensori, disponibile a richiesta, facilita l’accesso al vano di carico sull’Astra Sports Tourer Hybrid.