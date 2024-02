Lancia Ypsilon HF 2025: a giugno avremo maggiori informazioni

Lancia Ypsilon HF 2025 sarà la prossima novità per la gamma di Lancia che ieri ha presentato la nuova Ypsilon. Il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha confermato che a maggio sarà presentata l’intera gamma di Ypsilon.

A giugno conosceremo nuovi dettagli a proposito di Lancia Ypsilon HF 2025

Per quanto riguarda Lancia Ypsilon HF 2025 Luca Napolitano ha dichiarato che maggiori informazioni le avremo a giugno in occasione della Mille Miglia a cui il brand prenderà parte. Napolitano ha detto che in occasione di quell’evento saranno fatte inoltre importanti anticipazioni anche per quello che concerne il futuro di Lancia nel mondo del motorsport. Comunque qualcosa a proposito di questo atteso modello lo sappiamo già adesso.

Ad esempio, La Lancia Ypsilon HF 2025 avrà una potenza di 240 CV, un numero che richiama immediatamente alla mente la Abarth 600e, recentemente presentata con una prima foto. Entrambe le vetture avranno lo stesso numero di cavalli. La versione più sportiva della nuova Ypsilon sarà esclusivamente elettrica e a trazione anteriore. Al momento non sono stati comunicati altri dettagli tecnici, ma ci si aspetta che utilizzi una versione modificata della piattaforma CMP, chiamata Perfo-eCMP, per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Le modifiche includeranno un assetto ribassato, un’ampia riduzione della larghezza di circa 5 cm, una nuova taratura dello sterzo e altre migliorie. Le batterie potrebbero essere le stesse da 51 kWh utilizzate sulla Lancia Ypsilon 2024, che offrono un’autonomia fino a 403 km secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda le prestazioni, al momento sappiamo solo che l’accelerazione da 0 a 100 km/h sarà completata in 5,8 secondi. Esteticamente, è probabile che ci siano nuovi dettagli sportivi come un’ala posteriore e uno splitter anteriore per accentuare il carattere sportivo della vettura.

Sempre in occasione della Mille Miglia di giugno, Lancia potrebbe rivelare importanti novità anche a proposito delle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta. A proposito di quest’ultima Napolitano ancora una volta ha ribadito che sarà fedele a se stessa e quindi sarà simile a quello che ci immaginiamo.