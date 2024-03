Fiat: in Algeria vuole creare un vero e proprio polo industriale

Nei mesi scorsi è stata inaugurata la prima fabbrica Fiat in Algeria nella provincia di Orano. Adesso però si pensa già di ampliare la struttura come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. L’obiettivo della casa italiana e più in generale di Stellantis è quello di trasformare l’attuale fabbrica, in cui vengono prodotte alcune auto del brand torinese tra cui la 500 termica, in un vero e proprio polo industriale.

Fiat in Algeria fa sul serio e vuole trasformare la sua fabbrica in un polo

Attualmente lo stabilimento Fiat che è stato costruito nella zona industriale di Tafraoui dispone in tutto di circa 40 mila ettari. L’obiettivo è quello di ingrandirlo aggiungendo ulteriori 80 ettari. In pratica ciò significa triplicare la sua grandezza per produrre sempre più auto. nel 2024 l’obiettivo è quello di produrre 40 mila auto e assumere 1.200 persone. Più avanti però si punta ad arrivare ad oltre 90 mila auto prodotte all’anno. Con questo ulteriore investimento è probabile che lo stabilimento possa andare oltre le 100 mila unità.

Oltre alla Fiat 500 qui in futuro dovrebbero essere prodotte anche Tipo, 500X, Ducato, Scudo e Doblò. Non si esclude inoltre l’arrivo di ulteriori modelli. Ci sarebbe anche la possibilità che venga prodotto sempre qui un veicolo pensato per i mercati internazionale. Non è chiaro se sempre della casa torinese o di un altro brand del gruppo Stellantis. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane a proposito dei piani futuri di Stellantis per il marchio italiano in Algeria.