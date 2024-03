Le ultime mosse di Stellantis fanno pensare ad un piccolo ripensamento sull’elettrico

La vendita di auto elettriche non ingrana ancora sul mercato e le case automobilistiche sembrano iniziare a rallentare la loro corsa verso le zero emissioni. La stessa Stellantis deve fare i conti con vendite assai ridotte della Fiat 500 elettrica e anche della versione Abarth e infatti a Mirafiori si parla di introdurre la 500 termica che attualmente viene prodotta in Polonia.

Stellantis: la corsa verso l’elettrico rallenta?

Anche altri brand di Stellantis che fino a poco tempo fa sembravano ormai sul punto di lanciare sul mercato solo auto elettriche sembrano adesso poter puntare ancora sul termico. Ad esempio che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio siano solo elettriche non sembra essere più così certo come prima. Molto dipenderà da come si evolverà la situazione geopolitica. Se i conservatori in Europa e Donald Trump negli USA dovessero vincere le prossime elezioni ci potrebbe essere una marcia indietro sulle auto elettriche.

Nelle scorse settimane il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha detto che ormai dall’elettrico non si può più tornare indietro. Tuttavia è possibile che questo passaggio alle zero emissioni possano essere ritardato lievemente in attesa che anche i consumatori si convincano ad acquistare auto elettriche cosa che al momento sembra essere ancora lontana.

Ovviamente i piani a lunga scadenza rimangono confermati anche perchè comunque difficilmente il divieto alla vendita di auto a combustione sarà eliminato in Europa. Solo che forse il mercato ancora non è del tutto pronto a questo cambiamento e i risultati di vendita di modelli elettrici lanciati di recente sul mercato potrebbero spingere Stellantis a cambiare idea qualora le vendite non siano incoraggianti.

Al momento non ci sono notizie certe ma pare che la convivenza dei motori elettrici con quelli termici potrebbe venire allungata. Questo ovviamente non riguarderà solo Stellantis ma probabilmente molte altre case automobilistiche.