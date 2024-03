Jeep potrebbe lanciare presto un nuovo SUV compatto

Jeep è in procinto di espandere la propria gamma nel segmento dei SUV compatti in India, mirando a posizionarsi al di sotto della Compass. Il nuovo veicolo si proporrà come diretto concorrente di artisti del calibro di Hyundai Creta, Kia Seltos e Honda Elevate.

L’introduzione di questo SUV compatto sottolinea l’ambizione del costruttore americano di rafforzare la propria presenza nel mercato indiano, proponendo un’opzione premium all’interno di un segmento estremamente competitivo.

Jeep: il nuovo modello sarebbe destinato solo al mercato indiano

La base tecnica di questo nuovo modello dovrebbe essere la piattaforma CMP (Common Modular Platform) di Stellantis, già impiegata per la Citroën C3 Aircross. Tale scelta non è casuale: la CMP è nota per la sua versatilità, capacità di ospitare configurazioni a cinque e sette posti, e per l’efficienza in termini di costi. Ciò consentirà a Jeep di posizionarsi in modo competitivo in termini di prezzo.

Dal punto di vista del design, il nuovo SUV compatta Jeep dovrebbe avere una sua identità distintiva, pur condividendo elementi con la C3 Aircross. Si distinguerà per un design esterno ed interno premium, arricchito da materiali di qualità superiore e un’ampia dotazione di funzionalità avanzate, posizionandosi come modello di punta nel suo segmento.

Per quanto riguarda i motori, è previsto l’impiego di un propulsore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri, capace di erogare 111 CV di potenza e 205 Nm di coppia massima. Questo powertrain, già impiegato nella Citroën C3 Aircross, sarà abbinato a trasmissioni manuali a 6 marce o automatiche a 6 rapporti con convertitore di coppia.

Il lancio del nuovo SUV compatto della casa automobilistica americana è atteso entro il 2025 o 2026, con un posizionamento di prezzo che dovrebbe oscillare tra i 15 e i 18 lakh (16.636- 19.964 euro), rendendolo più accessibile della Compass.

Questo posizionamento di prezzo strategico mira a rendere il nuovo modello una scelta attraente per una vasta gamma di consumatori nel mercato indiano, consolidando ulteriormente la presenza di Jeep in uno dei segmenti più dinamici e in crescita del mercato automobilistico.