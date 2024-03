Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco quando avremo le idee più chiare se si farà

Parlando con la stampa ad arese la scorsa settimana il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha lasciato intendere che al momento le uniche certezze in casa del Biscione sono gli arrivi di Alfa Romeo Milano il 10 aprile e poi nel 2025 e nel 2026 di Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Quello che accadrà dopo lo scopriremo più avanti in base ai cambiamenti alla situazione geopolitica. In base ad essa potrebbe arrivare un SUV di grandi dimensioni oppure una nuova Alfa Romeo Giulietta o quanto meno una sua erede.

Ecco quando avremo le idee più chiare se arriverà una nuova Alfa Romeo Giulietta o su altri tipi di auto

Molto dipenderà in particolare da come andranno le elezioni negli Stati Uniti e in Europa e anche le situazioni legate alla guerra in Ucraina, ai problemi in Medio Oriente e ai rapporti con la Cina con la quale si teme una guerra di dazi. Di conseguenza le idee più chiare sulla situazione potremmo averle verso la fine del 2024 o forse anche nei primi mesi del 2025. Infatti a quel punto le elezioni in Europa e negli Stati Uniti saranno già passate alla storia e si saprà dunque se chi vincerà intenderà confermare le attuali politiche sulle auto elettriche etc. o se invece ci saranno cambiamenti notevoli come paventato da alcuni politici in campagna elettorale ed in primis dal candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump.

A quel punto sapremo se nella gamma di Alfa Romeo vedremo un nuovo Alfa Romeo E-SUV oppure una nuova Alfa Romeo Giulietta. Ovviamente molto dipenderà anche da come nel frattempo saranno andate le cose per il brand del Biscione con i nuovi modelli. Se le vendite saranno buone non possiamo nemmeno escludere di vedere arrivare entrambi questi modelli nella gamma dello storico marchio milanese.