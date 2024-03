Fiat e Alfa Romeo: ecco come cambierà la loro gamma alla luce delle conferme delle ultime settimane

Fiat e Alfa Romeo nell’ultimo periodo sono state molto attive nel far sapere quelli che sono i loro programmi per il futuro attraverso i quali hanno delineato quelle che saranno le novità relative alla loro gamma nel corso dei prossimi anni.

Ecco come cambierà la gamma di Fiat e Alfa Romeo da qui al 2027

Tra Fiat e Alfa Romeo la prima ad esporsi attraverso il suo CEO Olivier Francois è stata proprio Fiat che ha rivelato quelle che saranno le prossime mosse relative alla sua gamma di auto. Il primo passo sarà la presentazione di una nuova vettura di segmento B il prossimo mese di luglio che molto probabilmente si chiamerà nuova Fiat Panda. Questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà un SUV più grande lungo circa 4,4 metri che sarà svelato entro la fine del 2025 e che si dovrebbe chiamare nuova Fiat Multipla. A questi due modelli poi si aggiungeranno nel 2026 e nel 2027 un altro SUV coupé erede di Fiat Fastback e un pickup che sarà venduto anche in Europa e si potrebbe chiamare nuova Fiat Strada.

Per quanto riguarda invece Alfa Romeo al momento le certezze sono tre. La prima nuova auto ad arrivare sarà Alfa Romeo Milano, SUV compatto di segmento B che sarà svelato il prossimo 10 aprile alle ore 17. Poi nella seconda metà del 2025 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio mentre per la nuova Alfa Romeo Giulia bisognerà aspettare la fine del 2026. Queste due auto, nuove generazioni degli attuali modelli saranno solo elettriche e verranno prodotte a Cassino su piattaforma STLA Large.

Fiat e Alfa Romeo dunque con tutte queste novità alle loro gamme si preparano ad essere assolute protagoniste del mercato auto in Europa e non solo nei prossimi anni in attesa poi di ulteriori novità che dipenderanno da quella che sarà la situazione geopolitica con Fiat che potrebbe espandere la sua gamma con nuovi modelli e lo stesso potrebbe fare anche Alfa Romeo per la quale si parla di una erede di Giulietta e forse anche di un grande SUV per sfondare in Cina e Stati Uniti.