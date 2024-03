Militem Magnum 700: il Ram 1500 TRX secondo il tuner italiano

Il nuovo Militem Magnum 700 rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento dei pick-up modificati, sfruttando il già prestante Ram 1500 TRX come base di partenza. Questo progetto si distingue per le sue numerose personalizzazioni sia esterne che interne, mantenendo invariato il potente Hemi V8 sovralimentato da 712 CV.

Il nuovo Magnum 700 offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, garantendo un elevato livello di qualità. La carrozzeria può essere personalizzata con diverse tonalità e livree mentre gli interni propongono materiali più raffinati per i rivestimenti e le finiture.

Militem Magnum 700: un nuovo progetto tutto italiano su base Ram 1500 TRX

A livello estetico, il 1500 TRX modificato non nasconde le sue origini, con modifiche che includono una nuova griglia con trama a nido d’ape rossa, cerchi in lega Black Edition da 22”, pneumatici all-terrain e impianto di scarico Militem Black Performance con quattro terminali. È possibile aggiungere alla parte posteriore del cassone la Magnum Bar con LED retrattili e inserti in fibra di carbonio su calotte degli specchietti retrovisori esterni, cofano motore e parafanghi.

L’abitacolo si arricchisce di una selezione di pellami abbinati ad Alcantara, cuciture a contrasto e inserti in fibra di carbonio. Lo stemma Militem su una placca cromata e il ricamo “700” sui sedili enfatizzano l’unicità del pick-up.

L’impianto audio premium Harman Kardon con 19 altoparlanti e il display touch da 12 pollici garantiscono un intrattenimento di alto livello. Tra gli optional spiccano il doppio tetto panoramico, il portellone posteriore azionabile da remoto, l’illuminazione ambientale a LED personalizzabile e i gradini rimovibili.

Sotto il cofano, il nuovo Militem Magnum 700 vanta un Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, che eroga 712 CV di potenza e 882 Nm di coppia massima. È abbinato a una trasmissione automatica a 8 marce, che consente al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Il telaio è stato perfezionato e ora propone un’altezza da terra maggiore. Rimangono invariati le sospensioni adattive e gli ammortizzatori Bilstein Black Hawk E2. Il Magnum 700 è ora disponibile su ordinazione, con un prezzo di partenza di 164.950 euro. Viene fornito con una garanzia europea completa di 36 mesi/100.000 km.