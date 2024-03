RAM Trucks Europe: anche nel 2024 rinnova la partnership con il Campionato Mondiale MXGP

RAM Trucks Europe conferma che sarà ancora partner ufficiale del Campionato Mondiale MXGP per la stagione 2024. La collaborazione, iniziata nel 2022 a Loket e formalizzata l’anno scorso, si riconferma evidenziando il forte legame tra lo spirito del marchio e il mondo delle gare sportive, dove il Campionato Mondiale FIM di Motocross è uno dei più importanti. La casa automobilistica di Stellantis sarà ancora partner ufficiale di uno dei campionati offroad più importanti del mondo anche in questa stagione. Ci saranno veicoli RAM sulla pista e intorno al paddock, e il marchio sponsorizzerà tutti gli elementi legati all’organizzazione degli eventi.

Il marchio continua a sponsorizzare le sessioni di qualificazione MXGP e MX2, che si chiameranno ancora RAM Qualifying Races, e a essere protagonista non solo nelle gare, ma in tutto il weekend. Per questa edizione, RAM Trucks Europe ha lanciato uno speciale “Premio RAM” legato alle qualifying race del sabato, riservato alla categoria MXGP: il pilota MXGP che avrà vinto più RAM Qualifying Races avrà un’esclusiva esperienza di guida con RAM Trucks Europe per sei mesi. La collaborazione partirà dalla prima gara della stagione 2024, prevista per questo weekend, 9 e 10 marzo, sul circuito di Villa La Angostura in Patagonia – Argentina.

RAM Trucks Europe continuerà a essere presente sui circuiti di gara in tutte le tappe con una grande esposizione mediatica: come nel 2023, ci saranno veicoli on site agli eventi, lungo la pista e attorno al paddock, per mostrare meglio i prodotti RAM e il marchio in tutto il mondo, avvicinando il Brand agli appassionati. RAM Trucks Europe ha creato un logo speciale per questa sponsorizzazione nella stagione 2024, che si vedrà sui bridge dei vari circuiti e sui pannelli lungo tutta la pista, e soprattutto sul backdrop brandizzato dove i vincitori di entrambe le categorie ricevono i premi dopo ogni tappa. Il marchio ha anche confermato il suo ruolo da protagonista in tutto il weekend, con le sessioni di qualificazione MXGP e MX2 che si chiameranno ancora RAM Qualifying Races.

RAM Trucks Europe fornirà ancora per la stagione 2024 i suoi modelli principali lungo le piste di tutto il mondo e intorno al paddock, ovvero gli iconici RAM 1500 TRX. Questa vettura, progettata e testata per superare le situazioni più dure con grande capacità e resistenza, è il modello di riferimento del marchio americano. Il pick-up da mezza tonnellata, veloce e potente, ha un motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri e 702 cavalli e un cambio automatico TorqueFlite a otto marce ad alta capacità. Offre prestazioni eccezionali e accelera da 0 a 100 km/h in solo 4,5 secondi.

Domenico Gostoli, Head of RAM & Dodge Brands Enlarged Europe ha dichiarato: “È stato incredibile vivere una stagione intera al fianco del World MXGP Championship, condividendo le emozioni delle gare in tutto il mondo. Questa è stata un’esperienza unica e ricca di adrenalina. Per questo motivo, abbiamo deciso di rinnovare questa partnership per la stagione 2024. Continuiamo il nostro cammino insieme, con un evento che riflette gli stessi valori che rendono unico il marchio RAM.”