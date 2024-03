Ram: ecco come sono andate le vendite a febbraio in Brasile

Il 2024 si sta rivelando un anno eccezionale per Ram, che continua a rafforzare la sua posizione nel mercato brasiliano con risultati davvero interessanti. Nel mese di febbraio, il produttore di pick-up ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7%, totalizzando 2577 immatricolazioni in tutti i segmenti.

Questa performance eleva il totale accumulato dell’anno a 4854 vendite, segnando un aumento del 285% rispetto allo stesso periodo del 2023. Uno dei modelli di punta che ha contribuito significativamente a questi numeri è il Ram Rampage.

Ram: 2577 immatricolazioni registrate a febbraio 2024 nel mercato brasiliano

Il mese scorso, il Rampage si è posizionato tra i primi tre pick-up più venduti in Brasile, un risultato notevole considerando che la competizione include modelli di categoria intermedia, media e grande.

Con 2101 unità immatricolate a febbraio e un totale di 3786 da inizio anno, il Ram Rampage ha superato diversi concorrenti importanti, consolidando la sua posizione di rilievo nel segmento.

Parlando del segmento dei pick-up grandi (o segmento F), Ram si distingue anche grazie alla sua gamma di modelli importati, inclusi 1500, Classic, 2500 e 3500. La casa automobilistica americana mantiene una leadership assoluta in questo segmento, con una quota di mercato del 63,3% e 1062 unità vendute da inizio anno.

Questi risultati sottolineano la forte e solida crescita di Ram in Brasile nel 2024 grazie a una line-up di veicoli che distinguono per forza, tecnologia, comfort e sicurezza. Con tali prestazioni, il costruttore americano non solo dimostra la sua capacità di soddisfare le esigenze dei consumatori brasiliani ma riafferma anche il suo ruolo di leader nel settore dei pick-up, contribuendo in modo significativo alla presenza di Stellantis nel mercato globale.