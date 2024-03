Alfa Romeo presenta Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition in Messico

Alfa Romeo ha annunciato in Messico le nuove edizioni limitate di Giulia e Stelvio Quadrifoglio Carbon Edition 2024, pensate per i clienti più esigenti e appassionati del marchio italiano. Realizzato a partire dall’Alfa Romeo Giulia e Stelvio QV 2024 recentemente rinnovati, il pacchetto Carbon Edition include elementi esterni premium come lo scudetto in V e specchietti in fibra di carbonio, pinze dei freni dorate e stemmi neri. Spiccano i cerchi Dark 5 Hole, con 5 fori scalati, di 19 pollici per Giulia e 21 pollici per Stelvio, fasce in fibra di carbonio, fasce anteriori e posteriori dal design sportivo, cofano con estrattori di calore, così come il supporto in fibra di carbonio (disponibile su Giulia), conferiscono una postura aggressiva, laterale ed esclusiva.

In Messico Alfa Romeo lancia Stelvio e Giulia Quadrifoglio Carbon Edition

All’interno, l’abitacolo è sportivo e premium allo stesso tempo, focalizzato sul conducente con esclusivi sedili in pelle rossa, una nuova estetica eccezionale per un modello QV e dettagli in fibra di carbonio che ricoprono parti del cruscotto, porte e console centrale. Gli occupanti possono anche godere di un sistema audio premium Harman/Kardon con 14 altoparlanti e amplificatore da 900 watt di potenza, nonché un nuovo cluster personalizzabile TFT a colori da 12,3” per una guida su misura che permette di accedere a tutte le informazioni del veicolo. Allo stesso modo, lo schermo touch centrale da 8.8 pollici è dotato di sistema di navigazione e connettività Apple CarPlay/ Android AutoTM.

La potenza si origina dal motore Alfa Romeo di produzione più potente mai realizzato. Si tratta di un sorprendente V-6 biturbo da 2,9 litri con 510 cavalli di potenza, abbinato a una trasmissione automatica ad alto disimpegno dell’alta velocità e al sistema Q4 di trazione integrale permanente per Alfa Romeo Stelvio.

Con questi dati di potenza e coppia, l’Alfa Romeo Giulia QV Carbon Edition riesce a accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e a raggiungere una velocità massima di 307 km/h. Per parte sua, l’Alfa Romeo Stelvio QV Carbon Edition supera la soglia dei 100 km/h in soli 3,6 secondi e può arrivare ai 283 km/h di velocità massima. Entrambi i modelli offrono diverse opzioni di guida, attraverso l’esclusivo comando denominato DNA Pro-2.0 con quattro modalità: Dynamic, Natural, Advanced Efficiency e RACE.

Le Carbon Edition comprendono anche la dinamica e la tecnologia di guida di Alfa Romeo, inclusa la sospensione adattativa di serie. Questa tecnologia fa una “lettura della strada” e regola rapidamente le valvole degli ammortizzatori per ottenere le migliori caratteristiche di manovrabilità a grande velocità e allo stesso tempo mantenere un rodaggio comodo. Il sistema di controllo funziona in base alla modalità di conduzione, quale può essere selezionato attraverso l’interruttore DNA Alfa Romeo posizionato sulla console centrale. Alfa Romeo Giulia e Stelvio QV Carbon Edition 2024 sono disponibili esclusivamente nel colore Vulcano Black.