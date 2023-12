Nuova Alfa Romeo Duetto: in un video il suo possibile design?

La nuova Alfa Romeo Duetto è un modello che suscita molto interesse quando si parla del futuro della casa del Biscione. Infatti, il capo di Alfa Romeo, il CEO Jean Philippe Imparato ha lasciato intendere che potrebbe tornare a far parte della gamma della casa di Milano in futuro. La notizia non è sicura, dipenderà molto da come evolverà la situazione del marchio premium di Stellantis nei prossimi anni. Se le cose dovessero andare bene, allora immaginare il ritorno di una leggenda del genere nella sua gamma non sarebbe un’idea così lontana dalla realtà.

Un video anticipa come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Duetto se il Biscione deciderà di riportarla in vita

La nuova Alfa Romeo Duetto, se verrà realizzata, sarà una vettura di edizione limitata che farà parte della stessa famiglia di auto a cui appartiene la nuova Alfa Romeo 33 Stradale presentata il 30 agosto scorso. Si tratterebbe quindi di una vettura molto pregiata e prodotta in pochissimi esemplari per i collezionisti e gli appassionati più fedeli del Biscione. Tuttavia, se questa auto verrà fatta, non la vedremo presto. Prima del 2027 o del 2028 è improbabile che questa vettura venga svelata.

Parlando della nuova Alfa Romeo Duetto, qui c’è un video fresco fresco dal canale YouTube Motors che presenta alcuni render recenti, offrendo un’ipotesi sul possibile aspetto della prossima spider di Alfa Romeo. Sarà interessante scoprire le novità che arriveranno nei prossimi anni su questo fronte.

Ricordiamo che comunque prima del lancio di una nuova Alfa Romeo Duetto le priorità del Biscione sono altre. Innanzi tutto il lancio del SUV compatto Alfa Romeo Milano che avverrà ad aprile 2024. Poi nel 2025 l’arrivo della seconda generazione di Giulia ed entro la fine del 2026 quello della nuova Alfa Romeo Stelvio. Infine nel 2027 la nuova ammiraglia un SUV super sportivo che stupirà per il suo design come anticipato dal CEO Imparato.