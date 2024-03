Fiat Panda ispira un concept di una futura city car

Fiat Panda è un modello che fa parte della storia di Fiat e più in generale dell’intero settore. Del resto parliamo di una vettura presente sul mercato dai primi anni ’80 che in Europa ha fatto togliere molte soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana. Sulla base di questo mitico modello il designer e creatore digitale Marco Maltese di Maltese Design ha deciso di realizzare un proprio concept indipendente definito Fiat TooGo che in pratica mostra una futura city car elettrica di Fiat davvero interessante.

Ecco Fiat TooGo il concept di una city car ispirato alla Fiat Panda

Si tratta in poche parole di un veicolo elettrico a tre porte con uno scooter pieghevole integrato nel portellone posteriore in due pezzi dall’aspetto robusto che continua l’eredità della Fiat Panda 4×4. A differenza della futura generazione di Panda che come sappiamo aumenterà di dimensioni, questo concept sembra addirittura avere dimensioni minori rispetto all’attuale generazione del celebre modello. Si tratterebbe insomma di un veicolo pensato esclusivamente per la città.

Sembrano abbastanza evidenti alcuni richiami estetici alla prima generazione di Fiat Panda quella che per intenderci ha fatto il suo debutto nei primi anni ’80. Si trattava di una vettura essenziale con un rapporto qualità prezzo molto interessante che infatti fece breccia sul mercato in breve tempo.

La parte inferiore della carrozzeria è ricoperta da un rivestimento protettivo, in tinta con il tetto e il portellone neri per un uso piuttosto estensivo della tendenza bicolore. Altra caratteristica interessante è il portellone diviso in due porzioni che permette un facile accesso al pianale ribassato del vano di carico. La parte inferiore del portellone ospita uno scooter elettrico che può fungere da soluzione di mobilità dell’ultimo miglio in aree densamente popolate.

L’abitacolo di Fiat TooGo è realizzato nella maniera più essenziale e minimalista possibile puntando su praticità e materiali sostenibili. Proprio come nella Fiat Panda originale, il cruscotto funge anche da grande ripiano, ma qui è affiancato da un enorme display di infotainment simile a quello visto nelle recenti Tesla al centro. Il cruscotto è rivestito in fibra di bambù, in tinta con il rivestimento dei pannelli delle portiere e dei sedili.

Nonostante dimensioni assai ridotte, questo veicolo ispirato alla prima Fiat Panda dispone di un abitacolo a quattro posti, caratterizzato da sedili dall’aspetto futuristico e da una console centrale fluttuante. Altre caratteristiche interessanti sono quelle relative al volante dalla forma strana con display integrato, il tetto apribile panoramico, le cinghie delle portiere e gli altoparlanti Sonus Faber sulle portiere. Insomma indubbiamente un progetto interessante che mostra quante possibilità esistono per il brand torinese che spera in un futuro sempre più luminoso.

Purtroppo come spesso avviene in questi casi questo progetto è destinato a rimanere solo sulla carta difficilmente infatti Fiat realizzerà qualcosa di questo tipo. Sembrano altre infatti in questo momento le priorità per quanto concerne la casa automobilistica italiana di Stellantis che come sappiamo punta a crescere con un nuovo modello all’anno a cominciare proprio dalla nuova Panda a cui poi seguirà un anno dopo la nuova Fiat Multipla e altri modelli fino al 2027.