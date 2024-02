Ram: forte crescita in Brasile a gennaio 2024

L’inizio dell’anno ha segnato un periodo di crescita significativa per Ram nel mercato brasiliano, specialmente nel segmento dei pick-up. Con un sorprendente aumento del 285% nelle immatricolazioni rispetto a gennaio 2023, la casa automobilistica americana ha registrato un totale di 2277 vendite. Questo è un chiaro indicatore della crescente popolarità e accettazione dei suoi modelli in Brasile.

Uno dei principali catalizzatori di questo successo è stato il nuovo Ram Rampage, che ha registrato 1685 immatricolazioni. Questo modello si è guadagnato una posizione di rilievo nelle classifiche delle vendite, entrando nella top 5 dei pick-up compatti e di medie dimensioni più venduti nel paese. In particolare, nella fascia di prezzo tra 200.000 R$ (37.297,16 euro) e 300.000 R$ (55.945,75 euro), il nuovo Rampage si è posizionato come vice-leader di vendite, coprendo vari segmenti di mercato.

Ram: le vendite sono aumentate del 285% a gennaio 2024

Inoltre, nella sua versione R/T, ha introdotto nuove caratteristiche nella line-up 2024, come l’illuminazione ambientale a LED, il sedile del passeggero regolabile elettricamente in 12 posizioni e un impianto audio premium Harman Kardon con 10 altoparlanti da 360W di potenza. Questi aggiornamenti, precedentemente disponibili solo nel Pack Elite, mirano ad incrementare ulteriormente il livello di sofisticatezza e comfort offerto ai clienti.

Nel segmento dei pick-up di grandi dimensioni, invece, il costruttore americano continua a dominare, con una quota di mercato del 56,3% grazie a 1500, 1500 Classic, 2500 e 3500. Questo posizionamento di leadership sottolinea la forza e la versatilità della gamma offerta da Ram, confermando la sua reputazione come unica marca premium di pick-up.

Il produttore ha concluso il 2023 con un record di vendite in Brasile, ponendo le basi per un anno promettente e di forte crescita nel 2024. Questo successo è il risultato di una strategia mirata a soddisfare le esigenze specifiche dei consumatori di pick-up, offrendo veicoli di alta qualità che combinano capacità di carico e trasporto con un elevato livello di lusso e comfort.

Come marchio di Stellantis, Ram si distingue per la sua dedizione nel produrre veicoli utilitari robusti e versatili, capaci di gestire lavori pesanti e al contempo trasportare le famiglie in sicurezza e comfort.

Dal suo lancio come divisione indipendente nel 2009, il costruttore americano ha costantemente dimostrato un impegno verso l’innovazione e la qualità, elementi che continuano a propulsare la sua crescita e popolarità nel mercato brasiliano.