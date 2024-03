Fiat: crescita impressionante nel segmento dei BEV nei primi 2 mesi dell’anno in Portogallo

FIAT ha iniziato nel migliore dei modi il suo 2024 in Portogallo, tornando nel segmento B con il lancio della Nuova 600e e, allo stesso tempo, ampliando la propria offerta nel segmento dei veicoli elettrici, una quota di mercato cresciuta del 23,1% lo scorso mese di febbraio nel mercato portoghese. Una scommessa recente nettamente vinta, che ha visto la principale casa italiana distinguersi con un impressionante incremento delle vendite pari al 2.483 per cento.

FIAT in crescita del 2.483% nel segmento BEV lo scorso febbraio in Portogallo

Questa crescita le ha permesso di assicurarsi una posizione tra i primi 10 marchi con il maggior volume di vendite nel segmento BEV nei mesi di gennaio e febbraio in Portogallo. I principali responsabili dell’ottima performance commerciale della FIAT sono stati i due pilastri dell’attuale strategia di elettrificazione, 500e e 600e, nomi iconici che occupano rispettivamente il settimo e l’ottavo posto nella classifica dei modelli 100% elettrici più venduti nel mese di febbraio in Portogallo.

La nuova 600e si è imposta anche come secondo modello più venduto nel segmento B BEV e la 500e ha addirittura raggiunto la leadership nel segmento A BEV nel mese di febbraio. FIAT ha recentemente rivelato la sua nuova famiglia di concept ispirati alla Panda , che incarna la strategia del marchio per i prossimi anni, che vedranno l’arrivo sul mercato di un nuovo modello ogni anno fino al 2027.

Tutti i nuovi modelli introdotti condivideranno una piattaforma globale comune, rendendoli disponibili ai clienti di tutto il mondo. FIAT offrirà propulsori elettrici, ibridi e benzina per garantire la massima rilevanza per i clienti in qualsiasi parte del mondo, permettendole di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni mercato in cui è presente.

FIAT sta inoltre accettando la sfida di produrre automobili più sostenibili e convenienti con il suo approccio “less is more”, eliminando parti ridondanti e riducendo i materiali inquinanti come cromo, leghe, pelle e schiuma dei sedili. La prima vettura di questa nuova famiglia sarà presentata nel luglio 2024, seguita, come detto, dal lancio di un nuovo modello ogni anno nel corso dei tre anni successivi.