Stellantis, un fornitore ha fermato la Jeep Cherokee e ha puntato Windsor

C’è una guerra silenziosa che scorre sotto la superficie degli stabilimenti Stellantis, e stavolta ha persino rischiato di spegnere le luci in due fabbriche contemporaneamente. Tutto ruota attorno a ZF Chassis Modules, joint venture tra il colosso tedesco ZF e il gigante tecnologico taiwanese Foxconn, che produce moduli per sospensioni destinati agli impianti Stellantis. Problemi contrattuali, per così dire.

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A marzo, la società ha smesso di spedire componenti allo stabilimento di Toluca, in Messico, quello che assembla Jeep Compass e la nuova Cherokee, dopo aver richiesto ulteriori aumenti di prezzo sui contratti in essere. Così, la fabbrica è ferma dal 14 marzo, produzione bloccata, con la Jeep Cherokee in ostaggio di una disputa contabile. Ma il fronte messicano era solo metà del problema.

Il fornitore ha minacciato di replicare lo stesso schema anche a Windsor, Ontario, dove 5.500 lavoratori assemblano ogni giorno il minivan Chrysler Pacifica e la Dodge Charger. Stellantis, come quasi tutta l’industria auto, tiene in magazzino scorte di moduli del telaio sufficienti per poche ore di produzione. Basta chiudere il rubinetto dei componenti e lo stabilimento si ferma. Inevitabilmente.

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ZF Chassis Modules voleva altri 70 milioni di dollari e aumenti di prezzo. Non era nemmeno la prima volta: a dicembre Stellantis aveva già ceduto, pagando oltre 26 milioni e concedendo aumenti sostanziali. Una resa che, secondo la stessa casa automobilistica, ha semplicemente incoraggiato il fornitore a rialzare la posta.

Stavolta Stellantis ha scelto il tribunale. Una causa depositata in Michigan ha prodotto mercoledì un’ordinanza restrittiva temporanea che impone al fornitore di riprendere le spedizioni verso Windsor fino all’udienza fissata per il 6 aprile. Per Toluca, un’ordinanza messicana dovrebbe consentire la ripresa delle attività nel giro di uno o due giorni.

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Il tempismo è tutt’altro che indifferente. Stellantis sta cercando di ripartire dopo un 2025 da dimenticare, chiuso con svalutazioni da 26 miliardi di dollari e una strategia elettrica da riscrivere. La nuova Cherokee è uno dei pilastri del rilancio del marchio Jeep. La Pacifica aggiornata debutta la prossima settimana al Salone di New York. Bloccare queste due linee produttive in questo momento preciso equivale a sabotare la rimonta nel momento più delicato.