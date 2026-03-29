Nuova Alfa Romeo Duetto: suggestiva ipotesi per il ritorno della spider

Di una nuova Alfa Romeo Duetto si parla spesso. Al momento non vi sono notizie concrete di un suo ritorno anche se a dire il vero in passato si era ipotizzato potesse essere il secondo modello del programma Bottega Fuoriserie dopo la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. In effetti questa potrebbe essere l’unica soluzione per un suo ritorno dato, che ormai auto di questo tipo non hanno più molto mercato e avrebbero senso solo ed esclusivamente in versione strettamente limitata. Al momento però non si hanno in proposito notizie certe.

Advertisement

Dal web nuova ipotesi di stile per una futura, ipotetica, nuova Alfa Romeo Duetto

Nel frattempo sul web c’è chi prova ad immaginare che tipo di design potrebbe avere una nuova Alfa Romeo Duetto in caso venga ufficializzato il suo ritorno. Ci riferiamo al creatore digitale Bruno Callegarin che su Facebook ha mostrato la sua personalissima ipotesi di come potrebbe apparire questo futuro e purtroppo per il momento solo ipotetico modello.

Nelle immagini si vede una reinterpretazione moderna dell’Alfa Romeo Duetto che unisce eleganza classica e linguaggio stilistico contemporaneo. La carrozzeria, bassa e filante, ha proporzioni da autentica spider sportiva: cofano lungo, abitacolo arretrato e coda pulita. Il frontale è dominato dal tipico scudetto Alfa Romeo, incorniciato da sottilissimi fari a LED che accentuano l’espressione aggressiva e raffinata.

Advertisement

Le fiancate scolpite, con prese d’aria ben integrate, trasmettono dinamismo anche da ferma, mentre i grandi cerchi enfatizzano la presenza scenica dell’auto. Molto riuscita la vista laterale, essenziale e tesa, che richiama le roadster più pure. Il posteriore è minimalista, con una firma luminosa orizzontale sottile e moderna. Il rosso intenso della carrozzeria esalta superfici e volumi, rendendo questo render una visione affascinante di come potrebbe rinascere oggi il mito di una nuova Alfa Romeo Duetto.

Insomma si tratta sicuramente di una ricostruzione ben riuscita di come potrebbe essere questa vettura in attesa di sapere se il suo ritorno anche solo in edizione strettamente limitata possa davvero concretizzarsi un domani. Ricordiamo che gira voce che entro fine anno potrebbero arrivare notizie importanti a proposito del secondo modello Bottega Fuoriserie. Qualcuno addirittura ipotizza che questa fantomatica nuova super car possa già essere svelata. Staremo a vedere.