La Ferrari 458 Speciale Aperta gialla che sta facendo passare notti insonni ai collezionisti

Tutti sappiamo quanto un’auto sportiva con basso chilometraggio riesca spesso a spuntare delle quotazioni nettamente più alte della media. Il concetto dovrebbe valere, ancor più, per la Ferrari 458 Speciale Aperta del 2015 che gli specialisti di RM Sotheby’s metteranno all’asta nella sessione di vendita di fine aprile, a Monte Carlo.

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Questa supercar, infatti, vanta una percorrenza di soli 99 chilometri al momento della catalogazione. Praticamente è come se dopo il collaudo di delibera non sia mai stata messa in strada. Se a ciò si aggiunge lo stato impeccabile di conservazione e il fatto che si tratti dell’ultimo modello del “cavallino rampante” ad 8 cilindri con alimentazione atmosferica si capisce quanto alto possa essere l’interesse nei suoi confronti.

In più, appartiene a una serie limitata di soli 499 esemplari. Quindi anche l’esclusività è dalla sua parte. Le stime della vigilia danzano in un range da 900.000 a 1.100.000 euro, ma non si possono escludere sorprese rialziste. Molto dipenderà dalla febbre in sala, al momento della vendita nel Principato di Monaco.

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Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

La Ferrari 458 Speciale Aperta offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti è splendidamente rifinita in Giallo Modena con livrea da corsa Grigio e Argento Nürburgring. Gli interni sono in Nero Alcantara con accenti Giallo e cuciture dello stesso tipo, che si ritrovano persino nelle pinze dei freni, lasciate in bella vista dai cerchi a cinque razze doppie con trattamento fumé. Chi si aggiudicherà il lotto porterà a casa una delle auto moderne più lodate e celebrate, in condizioni pari al nuovo.

La vettura fu consegnata nuova a Berlino nel luglio 2015, tramite il concessionario Ferrari Riller & Schnauck GmbH. L’ultimo tagliando è stato eseguito presso la concessionaria ufficiale olandese Munsterhuis Sportscars di Hengelo, nel luglio 2025. La garanzia estesa è valida fino alla fine di giugno 2027. Il compito della spinta della Ferrari 458 Speciale Aperta è affidato a un motore V8 aspirato da 4.5 litri di cilindrata, in grado di esprimere una potenza massima di 605 cavalli, che conferiscono un’energia dinamica di grandissima intensità.

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Il tutto avvolto da una colonna sonora da Oscar, con un crescendo unico, fino al regime massimo di 9.000 giri al minuto. Apprezzare le sue note en plein air è un’emozione senza prezzo. Per passare dalla configurazione chiusa a quella scoperta bastano solo 14 secondi. Tutto avviene in modo automatico, senza alcuno sforzo fisico da parte del conducente, grazie alle alchimie automatiche del tetto rigido retrattile in alluminio.

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Fonte | RM Sotheby’s