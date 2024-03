Citroën chiude un febbraio da record in Italia

Nel mese di febbraio, secondo l’analisi dei dati di Dataforce, Citroën in Italia ha ottenuto una quota di mercato del 5 per cento tra i privati, con oltre 7.500 immatricolazioni totali (che includono autovetture e veicoli commerciali), e una quota complessiva del 4,5 per cento. Inoltre, rispetto a febbraio 2023, si è registrata una crescita del 40 per cento nei volumi di autovetture.

Tra i fattori chiave del successo, gli incentivi Easy Citroën hanno giocato un ruolo fondamentale nell’attrarre un’ampia gamma di consumatori, supportati dal prezioso contributo della rete concessionaria di Citroën Italia. Questi fattori hanno contribuito a posizionare il mercato italiano al secondo posto assoluto per volumi, subito dopo quello francese.

Febbraio è stato anche il mese del lancio della nuova ë-C3, un modello destinato a sorprendere il mercato e ad affrontare la sfida delle auto elettriche a prezzi accessibili. Attualmente, nel mercato delle vetture completamente elettriche, la quota di Citroën ha raggiunto il 2,15 per cento, registrando un aumento del 1,8 per cento rispetto a febbraio 2023. Questo dimostra che la democratizzazione della mobilità elettrica sta procedendo con determinazione.

Nel frattempo, la Citroën C3 attuale continua a ottenere un successo commerciale e un’apprezzamento significativo da parte del pubblico. Nel mese di gennaio, si colloca al terzo posto tra le vetture più vendute in Italia e raggiunge il secondo posto all’interno del suo segmento, con una quota del 14,2 per cento. Questo rappresenta un aumento del 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Passando dal segmento B al segmento C, le vetture e-C4 ed e-C4 X mantengono una posizione di rilievo, rimanendo costantemente sul podio del loro segmento e registrando un aumento del 35 per cento nelle acquisizioni di contratti.

Nel mese di febbraio, Citroën Ami – 100% ëlectric continua a dominare il segmento dei quadricicli leggeri elettrici, mantenendo il primo posto con una quota di mercato del 55 per cento. Inoltre, si posiziona al primo posto anche nel segmento generale dei quadricicli leggeri, con una quota di mercato superiore al 31 per cento.