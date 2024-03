Alfa Romeo: crescono sensibilmente le vendite in Germania

Alfa Romeo continua a guadagnare terreno nel mercato auto tedesco. Secondo le ultime statistiche dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), in Germania sono stati immatricolati 1.067 veicoli della casa automobilistica del Biscione nel periodo gennaio/febbraio, registrando un aumento del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel mese di febbraio, l’aumento è stato del 17 per cento. Questo significa che lo storico marchio milanese ha superato di gran lunga la crescita del mercato nel suo complesso, poiché la KBA ha riportato un aumento del 5 per cento nel mese di febbraio.

Anche a febbraio le vendite di auto di Alfa Romeo continuano a crescere nel mercato auto tedesco

Anche nel nuovo anno, Alfa Romeo Tonale continua a consolidare la sua posizione di leader del marchio. Nei primi due mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, c’è stato un aumento del 54% nel numero di clienti tedeschi che hanno scelto questo SUV compatto, disponibile anche con tecnologia ibrida. Il SUV Tonale ha rappresentato ancora una volta oltre la metà di tutte le nuove immatricolazioni del marchio Alfa Romeo.

A proposito di questo risultato ottenuto in Germania dalla casa automobilistica milanese nel mese di febbraio che si è da poco concluso, Niccolò Biagioli, CEO Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato: “Alfa Romeo sta continuando a crescere in Germania. Il 2024 ha iniziato con due mesi molto positivi per noi, e siamo riusciti a mantenere questa tendenza ascendente”.

“Desidero esprimere la mia gratitudine ai nostri partner commerciali e al mio team per il loro straordinario impegno, fondamentale per il nostro costante successo. Il lancio della nuova Alfa Romeo Milano, la quale sarà presentata per la prima volta il 10 aprile e sarà il nostro primo veicolo a trazione esclusivamente elettrica, contribuirà a rafforzare ulteriormente questo slancio”