Ferrari brevetta un motore sei cilindri in linea a idrogeno 

Ferrari ha depositato il brevetto per un motore a idrogeno sovralimentato a sei cilindri in linea. A prima vista, i brevetti scoperti da AutoGuide sembrano sicuramente un’eresia per un marchio che si vanta del suo V12 aspirato. Tuttavia, i documenti non mentono e la casa automobilistica di Maranello ha davvero depositato brevetti proprio per questo.

Sul web è emerso un incredibile brevetto depositato dalla Ferrari su un motore a sei cilindri alimentato a idrogeno

Se si dà credito ai documenti, il motore sembra incredibilmente complicato. Per iniziare, i diagrammi mostrano che le tradizionali opzioni Ferrari a 6, 8 o 12 cilindri sono state accantonate per un sei cilindri in linea. Questo è alimentato da una serie di dispostivi ausiliari e si trova al centro del veicolo con un paio di serbatoi di idrogeno su entrambi i lati. Innanzitutto c’è il compressore volumetrico, accoppiato a due intercooler. Poi ci sono i turbo. Tuttavia, per quanto possiamo vedere, questi non alimentano il motore in alcun modo. I due turbocompressori, dotati anche di una sorta di motore elettrico sulle turbine, invece alimentano un generatore elettrico. I documenti sono troppo vaghi per esserne sicuri, ma potrebbe anche trattarsi di una sorta di sistema ibrido a 48 volt.

Ci sono alcuni tratti distintivi familiari della Ferrari. Per iniziare, l’auto dispone di trazione posteriore e la trasmissione è appesa dietro il motore e tra le ruote posteriori. Ma per ogni documento che ha senso, ce n’è un altro che non lo ha. Un diagramma nel lungo elenco di documenti mostra che “il motore a combustione interna è orientato verticalmente con l’albero motore disposto più in alto rispetto ai cilindri”. In altre parole è sottosopra. Inoltre, un diagramma specifico mostra due bancate di cilindri, il che cozza con quanto mostrato da tutti gli altri diagrammi con motori a sei cilindri in linea.

Il cavallino rampante sta davvero lavorando su un’auto ibrida a idrogeno a 6 cilindri a doppia carica con un motore capovolto? Probabilmente no. Molto probabilmente, i documenti depositati sono lì in modo che il marchio abbia accesso a questi vari brevetti quando ne avrà bisogno. Ha senso detenere un brevetto per un motore sovralimentato, o turbocompresso, o un sei cilindri in linea nel caso in cui le normative sulle emissioni diventino davvero rigide. Tuttavia questo sembra un incubo di manutenzione di cui anche il più rigido dei collezionisti Ferrari potrebbe lamentarsi, ma sembra improbabile che la Ferrari, un marchio altamente consapevole della sua “eredità” e della sua immagine, possa optare per qualcosa del genere.