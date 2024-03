Jeep raddoppia le vendite nei primi due mesi del 2024 in un mercato importante

Jeep ha riportato un’altra performance commerciale eccezionale in Portogallo nel periodo cumulato di gennaio e febbraio. Il marchio, noto per i suoi SUV robusti e avventurosi, ha visto una crescita del 95% nel volume delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In Portogallo nei primi due mesi dell’anno Jeep ha quasi raddoppiato le sue immatricolazioni grazie ad Avenger

Il recente arrivo nella gamma dei modelli Jeep, l’Avenger, si conferma come un vero e proprio punto di riferimento della casa automobilistica, attirando l’attenzione del pubblico grazie al suo design audace, alla versatilità e alla completa offerta di equipaggiamenti e motorizzazioni. In Portogallo, l’Avenger ha dominato le vendite, rappresentando l’80 per cento del volume totale delle vendite Jeep nel corso di quest’anno, dimostrando così le sue straordinarie capacità e il grande interesse da parte dei clienti nazionali.

Essendo stata insignita del titolo di “Auto europea dell’anno” nel 2023, l’Avenger e la sua gamma completa di motori e varianti si presentano come una garanzia per soddisfare le esigenze di tutti gli automobilisti. Offrendo una vasta gamma di opzioni, la Jeep Avenger assicura una risposta adatta alle diverse richieste e preferenze dei clienti, garantendo la massima soddisfazione nel trovare il modello che meglio si adatta al proprio stile di guida e alle proprie esigenze.

Per coloro che considerano l’elettrificazione completa come l’unica scelta da seguire, l’Avenger 100% elettrico si presenta come la soluzione ideale. Dotato di un efficiente motore elettrico da 115 kW e di una batteria da 54 kWh, l’Avenger è in grado di percorrere fino a 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP senza la necessità di fermarsi presso una stazione di ricarica. Nell’ambiente cittadino, l’autonomia può addirittura estendersi fino a 600 chilometri, offrendo un’esperienza di guida senza compromessi anche nei tragitti urbani.

L’Avenger è offerta anche nella versione e-Hybrid, caratterizzata dall’utilizzo di un nuovo motore 1.2T MHEV abbinato al modernissimo cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti, che include un motore elettrico. Grazie a questa configurazione, l’Avenger e-Hybrid offre un’esperienza di guida più efficiente e dinamica, mantenendo allo stesso tempo il carattere distintivo e l’eleganza tipici della famiglia Jeep.

La gamma si arricchirà ulteriormente quest’anno con l’introduzione dell’Avenger 4xe, una variante che adotta l’avanzata tecnologia ibrida leggera a 48 V. Questa nuova proposta porta nell’offerta dell’Avenger la trazione integrale e prestazioni fuoristrada senza precedenti nel suo segmento. Gli ordini per la Jeep Avenger 4xe saranno accettati fino alla fine del 2024, offrendo ai clienti l’opportunità di godere delle straordinarie prestazioni e dell’efficienza di questa innovativa versione ibrida.