Alfa Romeo ha un nuovo ambasciatore in Portogallo

Alfa Romeo è lieta di annunciare la nomina di Tomás Appleton, Capitano della Nazionale di Rugby, come nuovo Ambasciatore del marchio in Portogallo. L’atleta professionista e lo sport che pratica rappresentano, nel modo più fedele, i valori che la casa del Biscione rappresenta: emozione, sportività e robustezza.

Tomás Appleton, Capitano della Nazionale di Rugby, è il nuovo Ambasciatore di Alfa Romeo in Portogallo

In qualità di Capitano della nazionale portoghese – soprannominato affettuosamente “Os Wolves” – Appleton guida la formazione che, un anno fa, riempì di orgoglio tutti i portoghesi che seguirono le loro prestazioni nel precedente Campionato del Mondo, in Francia, dove il gruppo raggiunse ciò che era è stata la prima vittoria portoghese in una partita della fase finale della Coppa del Mondo, battendo la squadra delle Isole Fiji.

“Ho sempre seguito i lanci dei diversi modelli Alfa Romeo perché sono un ammiratore della loro linea estetica e anche del modo in cui riescono ad aggiungere semplicità e modernità ad un marchio già centenario, quindi sono molto felice di poter rappresentarli come loro ambasciatore in Portogallo. Ho già avuto modo di conoscere parte dei loro progetti per l’anno 2024 e sono sicuro che gli alfisti apprezzeranno ciò che sta arrivando”, afferma Tomás Appleton, Capitano della Nazionale di Rugby.

“La nomina di Tomás Appleton ad Ambasciatore Alfa Romeo è diventata una scelta ovvia, qualcuno che, come individuo e sportivo, mostra una passione e uno spirito di leadership e di realizzazione che esprimono perfettamente la posizione che ha sempre definito il marchio Alfa Romeo e le sue vetture. ”, sottolinea David Correia, Brand Manager, Alfa Romeo Portogallo. “Nel corso di quest’anno, Tomás metterà quindi in risalto l’eccellenza del marchio Alfa Romeo in alcuni dei diversi eventi, aziendali e di prodotto, che organizzeremo e ai quali si adatterà la sua presenza, ma anche nelle azioni individuali, che lo faranno mettere al volante del Tonale Plug-In Hybrid Q4, veicolo che ora gli è stato consegnato. Lo associamo quindi all’altrettanto vincente capofila della nostra offensiva, un modello che, attraverso il suo potente motore elettrificato da 280 cavalli, esprime inequivocabilmente lo spirito innovativo del Biscione”.

Nato il 29 luglio 1993 (30 anni) a Lisbona, Tomás Appleton è un giocatore di rugby portoghese, che attualmente rappresenta (CDUL) il Centro Desportivo Universitário de Lisboa e i Lusitanos, giocando nella posizione di centro. Attualmente è il capitano della squadra portoghese di rugby, avendo rappresentato il Portogallo a livello internazionale più di 100 volte nel rugby a 15 e a 7. Dentista di professione, ha conseguito un Master in Odontoiatria e diversi corsi nelle specialità di Chirurgia Orale e Implantologia, e dal 2019 è Direttore Clinico di Odontoiatria presso Appleton Medical Care. Sta anche studiando medicina. È sposato e padre di una ragazza.