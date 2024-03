Peugeot: anche a febbraio continua a crescere in Italia

Il 2024 si sta rivelando un anno molto positivo per Peugeot, con un notevole aumento dei volumi e della quota di mercato in Italia. Nel mese appena trascorso, la casa automobilistica del leone ha registrato una quota di mercato totale nel mercato delle vetture e dei veicoli commerciali pari al 5,2 per cento, in aumento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Anche a febbraio continua la scalata di Peugeot in Italia: il Leone continua a crescere

Complessivamente, nei primi due mesi dell’anno, il brand di Stellantis ha visto una crescita del 37 per cento con 17.825 unità immatricolate, portando la sua quota di mercato al 5,5 per cento, in aumento di 1 punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2023.

Un grande contributo ai risultati positivi è arrivato dalla nuova Peugeot 208, che ha registrato praticamente il raddoppio delle vendite e ottenuto una quota del 9,2 per cento nel segmento B. Questo rappresenta un aumento di 5 punti percentuali rispetto a febbraio 2023.

Inoltre, la Peugeot E-208 ha dominato il segmento delle berline elettriche del segmento B, conquistando i clienti italiani grazie al suo design e alle sue caratteristiche tecniche all’avanguardia. La compatta della Casa del Leone è stata lanciata in Italia con un’offerta allettante che consente ai clienti di guidarla con una rata mensile a partire da soli 110 €, grazie agli incentivi statali e al programma di rottamazione, applicabile a tutte le motorizzazioni disponibili, sia benzina, ibrida o completamente elettrica. Nel caso della versione elettrica della 208, il leasing Peugeot e-GO include anche una Wall Box di facile installazione per la ricarica domestica.