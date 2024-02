Peugeot: l’i-Cockpit si arricchisce dell’intelligenza artificiale con ChatGPT

Quello dell’intelligenza artificiale è uno dei temi più dibattuti del momento, per i grandi rischi e le diverse opportunità ad essa connesse. In ambito aziendale crescono le sue applicazioni. Anche l’industria delle quattro ruote sposa questa tecnologia. Peugeot è una delle prime case automobilistiche ad offrirla ai propri clienti, sulle vetture a sua firma.

L’azienda francese ha deciso di integrare il chatbot ad apprendimento automatico ChatGPT sull’iconico i-Cockpit, rendendolo attivabile tramite l’assistente vocale “OK PEUGEOT”. Il celebre strumento di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI aumenterà la gamma dei servizi a bordo, offrendo risposte alle più disparate domande poste dagli utenti.

Questo innesto vuole rendere l’interazione con il sistema quanto più naturale e intuitiva, anche perché in auto le distrazioni non sono ammesse. Quando si governano le danze di un veicolo a quattro ruote l’attenzione deve essere focalizzata sulla strada, non su altro.

Con ChatGPT, il Peugeot i-Cockpit offrirà la possibilità di acquisire nuove conoscenze e di vivere esperienze interattive con il noto sistema di intelligenza artificiale generativa. Uno strumento in più al servizio dei modelli di ultima generazione del “leone” transalpino, che si conferma in prima linea sul fronte dell’innovazione.

ChatGPT, che è l’abbreviazione di “Chat Generative Pre-trained Transformer”, è una tecnologia all’avanguardia sviluppata da OpenAI. Il suo addestramento è nato dall’immagazzinamento di una quantità enorme di dati, da cui ha imparato, per affinare progressivamente la qualità dei suoi feedback.

Integrato nello schermo touch delle nuove Peugeot, questo strumento di intelligenza artificiale sarà in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande, da quelle semplici a quelle complesse, potendo persino impegnarsi in una conversazione, anche se fredda come può essere quella con una macchina.

Potrà essere utile, all’arrivo in una città, chiedere informazioni sui monumenti visitare, sulla storia dei luoghi ed altre curiosità del genere, per ottimizzare il tempo, migliorare la visita ed acquisire nuove conoscenze.

Oltre a rispondere ai quesiti, ChatGPT potrà fare molto altro. Per esempio, potrà organizzare un quiz su un argomento, magari di loro interesse, per evitare che i figli si annoino durante un lungo viaggio. Introducendo l’intelligenza artificiale sulle sue auto, Peugeot migliora l’esperienza dell’assistente vocale rendendolo più interattivo, fluido e intuitivo.

I modelli idonei includono: Nuova 208, Nuova 2008, Nuova 308, Nuova 308 SW, Nuova 408, Nuova 508, Nuova 508 SW, Nuova E-3008, Nuovo E-RIFTER, Nuovo E-TRAVELLER, Nuovo E-Partner, Nuovo E-Expert e presto la Nuova E-5008. Tutti i clienti di queste vetture potranno attivare ChatGPT tramite il Peugeot Service Store. Si tratta ancora di una fase pilota, ma il dado è tratto.