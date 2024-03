Ferrari 296 LMGT3: debutto positivo in Qatar

La 1812 KM del Qatar, che si è svolta presso il Lusail International Circuit, ha fornito un palcoscenico spettacolare per il Campionato Mondiale Endurance 2024, con i riflettori puntati in particolare sulla Ferrari 296 LMGT3. La competizione ha messo in luce le capacità e la resilienza dei team e delle loro vetture in una delle sfide più esigenti del circuito.

Le vetture n°54 e n°55 del costruttore di Maranello hanno dimostrato notevole abilità e tenacia, piazzandosi rispettivamente al quinto e settimo posto. In particolare, Davide Rigon e Alessio Rovera hanno brillato, mantenendo posizioni di rilievo, oscillando tra la terza e la quarta posizione durante le ore importanti della gara. La loro performance è stata caratterizzata da tempi sul giro di assoluto rilievo, testimoniando la sinergia tra le straordinarie capacità di guida e l’avanzata ingegneria della 296 LMGT3.

Ferrari 296 LMGT3: ecco come è andato il primo appuntamento del Campionato Mondiale Endurance 2024

Rigon, alla guida della vettura n°55, ha lasciato il segno stabilendo il giro più veloce della gara, con un tempo di 1:53.529. Questo risultato è stato ottenuto nel corso dell’ultimo stint, al giro 279, con le condizioni atmosferiche favorevoli – temperatura dell’asfalto a 25 °C e quella dell’aria a 19 °C – che hanno evidenziato le qualità aerodinamiche e la gestione termica ottimale del veicolo.

Thomas Flohr, condividendo il volante della Ferrari 296 LMGT3 con Davide Rigon e Francesco Castellacci, ha mostrato una guida eccellente, posizionandosi costantemente nelle prime posizioni e raggiungendo il secondo posto durante la sesta ora di gara. Questa performance sottolinea la competitività di Ferrari e la determinazione del team nel competere ai massimi livelli.

Con un totale di 297 giri completati, la gara ha messo a dura prova piloti e vetture, con sfide continue imposte dalle variazioni di temperatura e dalle condizioni mutevoli dell’asfalto. Questi risultati rappresentano segnali incoraggianti per l’equipaggio n°55, composto da Rovera, Mann e Heriau, pronti a confrontarsi con il prossimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2024, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con la 6 Ore, portando con sé le esperienze e le lezioni apprese in Qatar.