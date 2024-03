Ferrari 296 LMGT3: seconda fila per la vettura n°54

Le Ferrari 296 LMGT3 hanno lasciato il segno in occasione delle prime prove e dell’Hyperpole sul Lusail International Circuit del Qatar, teatro dell’avvio del Campionato Mondiale Endurance 2024.

In particolare, le due vetture del cavallino rampante hanno conquistato il terzo e 10° posto in griglia. Un risultato notevole, considerando l’accesso all’ambita Hyperpole, riservata alle 10 migliori performance delle qualifiche.

Ferrari 296 LMGT3: le due auto da corsa si preparano per la 1812 KM del Qatar

La 296 LMGT3 n°54, guidata da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, ha raggiunto la terza posizione grazie a un tempo di 1:55.182, segnato dal pilota elvetico al terzo giro, in condizioni atmosferiche e di pista particolarmente esigenti: 21 °C l’aria, 32 °C l’asfalto.

Per quanto riguarda la vettura n°55, condotta da François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera, il crono di 1:56.596 ha posizionato il team in 10ª posizione, nonostante un precedente tempo migliore di 1:56:363, escluso per superamento dei limiti di pista. Questo accesso all’Hyperpole alimenta le aspettative per la 1812 KM del Qatar, che partirà oggi alle 09:00 (ora italiana).

Thomas Flohr ha espresso grande soddisfazione per l’armonia trovata con la Ferrari 296 LMGT3 n°54, frutto dell’impegno e della preparazione nel prologo e nelle sessioni di prova. La vicinanza al secondo posto, sfumata per soli tre millesimi, non ha scalfito l’entusiasmo per il risultato ottenuto.

François Heriau ha sottolineato l’importanza dell’accesso all’Hyperpole come obiettivo primario, raggiunto con determinazione e progressivo miglioramento. La prospettiva di una gara impegnativa è accolta con fiducia, data la solida preparazione e le potenzialità dimostrate.