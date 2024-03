Stellantis accelera in Francia: notevole incremento delle vendite a febbraio

Stellantis France ha ufficializzato il mantenimento della sua posizione di leadership di mercato per il mese di febbraio, nonché a livello cumulativo in termini di vendite, vantando ben 5 modelli nella top 10 del mercato dei veicoli privati (Peugeot 208, 308, 2008, Citroën C3 e Fiat 500). Nel dettaglio, a febbraio la quota di mercato è stata del 32,9 per cento nel segmento dei veicoli privati e dei veicoli commerciali leggeri (PC+LCV), del 31,9 per cento nel solo segmento dei veicoli privati (PC) e del 37,3 per cento nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

Stellantis ha registrato nel mese di febbraio in Francia un incremento dei volumi di vendita di PC+LCV del 18,5%

Con una quota di mercato combinata PC+LCV del 33,7 per cento nei primi due mesi dell’anno, in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto al 2019, Stellantis ha rafforzato ulteriormente la sua posizione. Nel corso del 2023, con un aumento delle immatricolazioni del +18,8 per cento, l’azienda ha accentuato il suo ruolo di primo produttore in Francia in termini di vendite, vantando un margine cumulativo di oltre 9 punti percentuali sul secondo gruppo.

Nel mese di febbraio, ben 6 marchi di Stellantis hanno evidenziato un aumento nei volumi di vendita. Peugeot ha mostrato una performance eccezionale mantenendo la leadership nel mercato dei veicoli privati per il secondo mese consecutivo, con una quota di mercato complessiva (PC + veicoli commerciali leggeri) del 15,7 per cento e un aumento dei volumi di vendita dell’11,1 per cento. La Peugeot 208 continua a detenere il primo posto tra le autovetture più vendute in Francia, con una quota di mercato del 7 per cento, in crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al 2019. Questi sono i dati relativi a febbraio 2023.

Citroën prosegue nella sua crescita per il secondo mese consecutivo, con volumi di vendita PC+LCV in aumento del 29,1 per cento. Il marchio ha conquistato il terzo posto nel mercato delle autovetture, registrando una crescita dei volumi del +29,7 per cento nei veicoli privati e del +27,5% negli UV. La sua nuova ë-C3 ha già accumulato oltre 7.000 ordini, confermando le elevate aspettative del pubblico per questo modello. Con un prezzo proposto a partire da 14.800 euro, bonus detratti, la ë-C3 si pone come una soluzione di mobilità elettrica accessibile a tutti.

Sempre a proposito di Stellantis, Fiat ha visto un aumento significativo nei suoi volumi di vendita, sia nei veicoli privati che nei veicoli commerciali leggeri, con una crescita del +28,5 per cento. I volumi relativi ai veicoli privati sono addirittura aumentati del +69,7 per cento, trainati soprattutto dalle vendite della Fiat 500, che hanno registrato un incremento del +33 per cento. Inoltre, l’ottimo avvio della Fiat 600e ha rappresentato quasi il 10 per cento delle vendite complessive del marchio nel mese di febbraio e nel periodo cumulativo. Opel, d’altra parte, ha continuato la sua forte crescita per il secondo mese consecutivo, con un aumento dei volumi di vendita del +20,4 per cento, quasi 7 punti percentuali al di sopra dell’incremento del mercato PC + LCV.

Infine gli altri due marchi di Stellantis che hanno registrato un forte aumento dei volumi in Francia a febbraio si segnalano Jeep e Alfa Romeo. Jeep ha registrato un notevole aumento nei volumi di vendita, pari al +116,2 per cento, raddoppiando le immatricolazioni rispetto a febbraio 2023. Inoltre, la quota delle vendite elettriche del marchio ha raggiunto il 40 per cento. Nel segmento dei brand premium, Alfa Romeo ha continuato la sua crescita, con una crescita dei volumi di vendita del +49 per cento. Questo incremento è stato trainato principalmente dalle vendite di Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio.

A febbraio, Stellantis ha mantenuto la sua leadership nel settore dei veicoli commerciali leggeri, conquistando una quota di mercato del 37,3 per cento e registrando un aumento dei volumi di vendita del +9,7%. Questi risultati sono stati favoriti dal successo dei marchi Peugeot e Citroën, i quali hanno visto una crescita dei volumi di vendita rispettivamente del 12,2 per cento e del 27,5 per cento. Nei primi due mesi dell’anno, Stellantis ha riaffermato la sua posizione di numero uno nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 39,1 per cento, vantando quasi 9 punti percentuali di vantaggio rispetto al secondo gruppo del mercato.

Infine segnaliamo che le vendite di veicoli elettrici hanno registrato un’eccezionale performance nel mese, raggiungendo una quota di mercato record del 37,1 per cento, in aumento di quasi 10 punti percentuali rispetto al 2019. Nel 2023, i volumi di vendita sono cresciuti del +76%. Nel complesso, Stellantis ha consolidato ulteriormente la propria leadership con una quota di mercato del 34,2%, in crescita di 4,7 punti percentuali, e un aumento dei volumi di vendita del +51,5%. La Peugeot 208 e la Fiat 500e hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto nel mercato dei veicoli elettrici privati.