Stellantis conferma la leadership in Italia nel segmento dei veicoli commerciali

A febbraio, Stellantis continua a dominare il mercato italiano dei veicoli commerciali. Secondo i dati di Dataforce, la quota di mercato del gruppo è stata del 40,9 per cento, con volumi di vendita che si avvicinano alle 7.500 unità. FIAT Professional ha registrato la migliore performance del mese, con una quota del 26,2 per cento, in aumento dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

A febbraio per Stellantis quasi 7.500 immatricolazioni e quota di mercato del 40,9%

Fiat Ducato, prodotto presso lo stabilimento di Atessa (Chieti), si conferma il best seller nel mercato dei veicoli commerciali in Italia, con quasi 2.000 immatricolazioni e una quota di mercato nel suo segmento pari al 26,4 per cento. Questo rappresenta un aumento del 2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel segmento dei Large Van, che include anche il Peugeot Boxer, il Citroën Jumper e l’Opel Movano, tutti veicoli prodotti presso lo stabilimento di Atessa (CH), la quota di mercato di Stellantis è del 38,9 per cento.

“Grazie ai risultati in crescita di Fiat Professional e, in particolare, dell’iconico Ducato prodotto ad Atessa, abbiamo riconfermato la nostra leadership in Italia a febbraio”, ha dichiarato Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia. Ha inoltre aggiunto: “Questo successo è stato possibile grazie al supporto di tutti gli altri brand e alla nostra rete di vendita, che svolge un ruolo fondamentale nel fornire le migliori soluzioni alle esigenze complesse dei professionisti del trasporto e nella qualità del servizio di assistenza”.