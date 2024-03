Opel Corsa Hybrid: svelato il listino italiano della nuova versione

L’ultima proposta di Opel nel segmento delle utilitarie si presenta come una rivoluzione tecnologica, che punta a riconfigurare il rapporto tra l’automobilista e la mobilità urbana: l’Opel Corsa Hybrid.

La nuova versione ibrida della popolare vettura, arricchita dalla tecnologia a 48V, segna un importante passo in avanti nella strategia di elettrificazione del marchio di Stellantis, proponendo un ottimo connubio tra efficienza, piacere di guida e responsabilità ambientale.

Opel Corsa Hybrid: la nuova variante mild hybrid a 48V ora disponibile in Italia

La nuova Corsa Hybrid emerge nel panorama automobilistico italiano con un prezzo di partenza di 23.900 euro (esclusa IPT), posizionandosi come una proposta competitiva per coloro che cercano un’alternativa sostenibile senza compromessi sulle prestazioni o sul comfort.

Il sistema ibrido si avvale di una batteria agli ioni di litio che, grazie alla sua capacità di ricarica automatica in specifiche condizioni di guida, elimina la necessità di ricariche esterne, offrendo così una soluzione pratica per l’uso quotidiano.

Il motore turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri, sviluppato appositamente per questa applicazione ibrida, è disponibile nelle varianti da 100 e 136 CV. Accanto troviamo un propulsore elettrico da 28 CV (21 kW) e da un innovativo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce. La riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, stimata intorno al 18%, sottolinea l’impegno di Opel verso una mobilità più pulita e accessibile.

Federico Scopelliti, direttore di Opel Italia, ha enfatizzato l’importanza della nuova Opel Corsa Hybrid come componente chiave della strategia di elettrificazione del marchio, evidenziando il suo ruolo nel soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità, senza richiedere cambiamenti radicali nelle abitudini di guida.

Nuove tecnologie di assistena alla guida presenti a bordo

L’abitacolo si distingue per l’introduzione di tecnologie innovative, come il cruscotto completamente digitale con dettagli specifici per l’ibrido, che fornisce agli occupanti informazioni chiare e immediate sullo stato di funzionamento del veicolo.

L’implementazione del sistema di infotainment di ultima generazione, basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon, assicura una connettività avanzata e un’interfaccia intuitiva per gli utenti, rafforzando ulteriormente il posizionamento tecnologico della vettura.

In termini di sicurezza e assistenza alla guida, la nuova Corsa ibrida non lascia nulla al caso, integrando sistemi all’avanguardia come il Forward Collision Alert con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni, l’Adaptive Cruise Control e l’Active Lane Positioning.

Infine, la dotazione dell’Opel Corsa Hybrid si arricchisce ulteriormente con il sistema di illuminazione a matrice Intelli-Lux LED e altri dispositivi elettronici opzionali che elevano gli standard di comfort e sicurezza per il conducente e i passeggeri.