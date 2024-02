Ferrari 296 LMGT3: tutto pronto per il debutto nel FIA WEC 2024

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship (WEC) è ufficialmente iniziata con il Prologo di due giorni al Lusail International Circuit in Qatar, segnando un momento importante per le due Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse in gara. Questo evento ha offerto un primo sguardo significativo sulle capacità e le strategie che caratterizzeranno il coinvolgimento del cavallino rampante nel campionato mondiale.

Durante questo prologo, le 296 LMGT3 n°54 e 55 hanno dimostrato tenacia e impegno, completando complessivamente 405 giri del circuito lungo 5,380 km, un testamento alla preparazione e alla determinazione del team di Maranello.

Ferrari 296 LMGT3: le due vetture di Vista AF Corse sono pronte per la 1812 KM del Qatar

La giornata di lunedì ha visto la vettura n°54, affidata a Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, superare un contrattempo tecnico legato al flussometro, chiudendo la sessione con un tempo di 1:54.542 e posizionandosi al secondo posto.

Allo stesso tempo, la n°55 – guidata da François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera – ha focalizzato i propri sforzi sulla definizione degli assetti, registrando un tempo di 1:55.132 e classificandosi al nono posto.

Il secondo giorno di test ha ulteriormente consolidato la posizione di rilievo delle vetture di Maranello, con Flohr, Castellacci e Rigon che hanno mantenuto il secondo posto in entrambe le sessioni di test seguenti.

D’altra parte, Heriau, Mann e Rovera hanno migliorato le loro prestazioni, conquistando la quarta posizione, un miglioramento notevole che sottolinea l’efficacia delle modifiche apportate e della strategia di team.

Il programma del weekend inaugurale del Campionato Mondiale Endurance 2024 prevede un’intensa sequenza di sessioni che culmineranno con la 1812 KM del Qatar, promettendo di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motorsport. Con prove libere, qualifiche e la prestigiosa Hyperpole in agenda, l’attenzione è tutta rivolta alla preparazione e alla strategia di gara.

Le dichiarazioni dei piloti ufficiali di Ferrari, Davide Rigon e Alessio Rovera, riflettono un mix di sfida e ottimismo. Rigon ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’adattamento rapido alle avversità mentre Rovera ha condiviso entusiasmo e aspettative per il debutto della Ferrari 296 LMGT3, evidenziando il livello di competizione e l’importanza di una strategia ottimale per gli pneumatici Goodyear.